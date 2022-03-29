Мединский назвал условия для встречи Путина с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского возможна, если одновременно будет подписан мирный договор. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной.
Очный раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта. Переговоры прошли конструктивно, заявил Мединский. Трансляция брифинга доступна на канале «Россия-24».
«Мы… согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием (подписанием — прим. ред.) договора министрами иностранных дел. В этот момент… возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей», — сказал Мединский. При условии быстрой работы по договору и нахождению требуемого компромисса заключение мира станет гораздо ближе, подчеркнул Мединский.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Минобороны РФ заявили, что российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Стороны уже провели ряд переговоров, однако все они были безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.
Встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского возможна, если одновременно будет подписан мирный договор. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной. Очный раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта. Переговоры прошли конструктивно, заявил Мединский. Трансляция брифинга доступна на канале «Россия-24». «Мы… согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием (подписанием — прим. ред.) договора министрами иностранных дел. В этот момент… возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей», — сказал Мединский. При условии быстрой работы по договору и нахождению требуемого компромисса заключение мира станет гораздо ближе, подчеркнул Мединский. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Минобороны РФ заявили, что российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Стороны уже провели ряд переговоров, однако все они были безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.