За недостроенное офисное здание просят 250 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания по производству обуви «Юничел» выставила на продажу недостроенное офисное здание в центре Челябинска за 250 млн рублей. Речь идет об объекте возле цирка у набережной реки Миасс, который возводили к саммитам ШОС и БРИКС. Продажу здания в компании назвали «нестандартным решением».

«Продается участок с незавершенным строительством за 250 млн рублей. Это объект административного назначения с подземной парковкой по улице Береговавя 123, рядом с цирком и набережной реки Миасс. Площадь земельного участка — 7 тыс 137 квадратных метров, площадь застройки — 2 тыс. 639 квадратных метров. Имеются обустроенные лестничные клетки и 3 лифтовые шахты», — говорится в объявлении о продажи объекта на сайте Авито.

Компанией «Юничел» руководит гендиректор фирмы Владимир Денисенко. Его сын, Алексей Денисенко, является депутатом областного заксобрания и занимает в компании должность директора по развитию. Строительство офисного центра возле набережной реки Миасс планировали завершить к лету 2020 года. В это время в Челябинске должны были пройти саммиты ШОС И БРИКС.

«Для нашей компании это нестандартное решение, но для нас главное сохранить производство обуви, мы сейчас готовимся к выпуску весенней и летней коллекции. Работаем в непростых условиях: банки перестали кредитовать бизнес, а поставщики из-за неустойчивого курса валюты требуют полной предоплаты. Это способ получить новые оборотные средства и сократить образовавшийся кассовый разрыв», — рассказал URA.RU Алексей Денисенко.

«Из-за пандемии коронавируса строительные работы были приостановлены, да и сами саммиты отменили. Сейчас начались западные санкции и подорожали стройматериалы. Все это привело к продаже объекта», — прокомментировал ситуацию источник в строительной отрасли.

Строительство офисного центра планировали завершить к лету 2020 года Сайт Авито

Площадь застройки составляет 2 тыс. 639 квадратных метров Сайт Авито

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам