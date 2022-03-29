Мединский: Россия не против вступления Украины в Евросоюз

Россия не будет выступать против вступления Украины в Евросоюз. Об этом по итогам мирных переговоров заявил представитель РФ, помощник президента Владимир Мединский.
«Россия не против вступления Украины в ЕС», — заявил он на итоговом брифинге. Трансляция ведется на «России 24».
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Минобороны РФ заявили, что она позволила спасти мирных жителей Донбасса. Стороны уже провели ряд переговоров, однако все они были безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.
Россия не будет выступать против вступления Украины в Евросоюз. Об этом по итогам мирных переговоров заявил представитель РФ, помощник президента Владимир Мединский. «Россия не против вступления Украины в ЕС», — заявил он на итоговом брифинге. Трансляция ведется на «России 24». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Минобороны РФ заявили, что она позволила спасти мирных жителей Донбасса. Стороны уже провели ряд переговоров, однако все они были безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.