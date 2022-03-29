Мединский: Россия не против вступления Украины в Евросоюз 29 марта 2022 в 17:42 Размер текста - 17 + Владимир Мединский заявил, что в ответ Украина отказывается от агрессии по отношению к Крыму и Донбассу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не будет выступать против вступления Украины в Евросоюз. Об этом по итогам мирных переговоров заявил представитель РФ, помощник президента Владимир Мединский. «Россия не против вступления Украины в ЕС», — заявил он на итоговом брифинге. Трансляция ведется на «России 24». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Минобороны РФ заявили, что она позволила спасти мирных жителей Донбасса. Стороны уже провели ряд переговоров, однако все они были безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Россия не будет выступать против вступления Украины в Евросоюз. Об этом по итогам мирных переговоров заявил представитель РФ, помощник президента Владимир Мединский. «Россия не против вступления Украины в ЕС», — заявил он на итоговом брифинге. Трансляция ведется на «России 24». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Минобороны РФ заявили, что она позволила спасти мирных жителей Донбасса. Стороны уже провели ряд переговоров, однако все они были безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям