«Азур Эйр» отменила рейсы из Перми в Турцию

Рейсы будет осуществлять только авиакомпания «Икар» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Авиакомпания «Азур Эйр» отменила рейсы из Перми в Анталью (Турция). Информация о перелетах исчезла с сайта пермского аэропорта.

Перелеты в Анталью из Большого Савино анонсировались с 3 апреля 2022 года. На сайте осталась информация только о перелетах, которые будут совершаться компанией «Икар» с 20 апреля. Рейс будет осуществляться раз в неделю по средам.

Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила увеличить количество регулярных полетов из Перми в Анталью. Теперь перевозчику можно выполнять 6 рейсов в неделю.