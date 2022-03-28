28 марта 2022

«Азур Эйр» отменила рейсы из Перми в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет
Рейсы будет осуществлять только авиакомпания «Икар» Фото:

Авиакомпания «Азур Эйр» отменила рейсы из Перми в Анталью (Турция). Информация о перелетах исчезла с сайта пермского аэропорта.

Перелеты в Анталью из Большого Савино анонсировались с 3 апреля 2022 года. На сайте осталась информация только о перелетах, которые будут совершаться компанией «Икар» с 20 апреля. Рейс будет осуществляться раз в неделю по средам.

Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила увеличить количество регулярных полетов из Перми в Анталью. Теперь перевозчику можно выполнять 6 рейсов в неделю.

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Авиакомпания «Азур Эйр» отменила рейсы из Перми в Анталью (Турция). Информация о перелетах исчезла с сайта пермского аэропорта. Перелеты в Анталью из Большого Савино анонсировались с 3 апреля 2022 года. На сайте осталась информация только о перелетах, которые будут совершаться компанией «Икар» с 20 апреля. Рейс будет осуществляться раз в неделю по средам. Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила увеличить количество регулярных полетов из Перми в Анталью. Теперь перевозчику можно выполнять 6 рейсов в неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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