Пермяки смогут чаще летать в Турцию

«Азур Эйр» теперь может выполнять до 6 регулярных рейсов из Перми в Анталью Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Росавиация разрешила компании «Азур Эйр» увеличить количество регулярных рейсов из Перми в Анталию (Турция). Об этом сообщается в приказе на сайте агентства.

«Пермь—Анталия, компания „Азур Эйр“. Увеличить количество регулярных рейсов до шести», — говорится в приказе. Ранее авиаперевозчику было разрешено выполнять только пять регулярных рейсов.

Согласно информации на электронном табло сайта пермского аэропорта, авиакомпания начнет перелеты 3 апреля, в воскресенье. Ранее в России резко подешевели туры в Турцию и Египет. На снижение цен повлияло падение спроса на заграничные туры, произошедшее на фоне сложной геополитической обстановки. Из-за спецоперации России на Украине большинство западных и европейских стран ввели санкции против РФ, а также закрыли небо для российских самолетов. В Ростуризме посоветовали россиянам рассматривать варианты отдыха в Египте, Тунисе и Турции.