03 марта 2022

Пермяки смогут чаще летать в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, салон самолета, azur air, азур эйр, авиакомпания azur air, борт самолета, авиаперевозки, боинг 777-300, boeing 777-300ER
«Азур Эйр» теперь может выполнять до 6 регулярных рейсов из Перми в Анталью Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Росавиация разрешила компании «Азур Эйр» увеличить количество регулярных рейсов из Перми в Анталию (Турция). Об этом сообщается в приказе на сайте агентства.

«Пермь—Анталия, компания „Азур Эйр“. Увеличить количество регулярных рейсов до шести», — говорится в приказе. Ранее авиаперевозчику было разрешено выполнять только пять регулярных рейсов.

Согласно информации на электронном табло сайта пермского аэропорта, авиакомпания начнет перелеты 3 апреля, в воскресенье. Ранее в России резко подешевели туры в Турцию и Египет. На снижение цен повлияло падение спроса на заграничные туры, произошедшее на фоне сложной геополитической обстановки. Из-за спецоперации России на Украине большинство западных и европейских стран ввели санкции против РФ, а также закрыли небо для российских самолетов. В Ростуризме посоветовали россиянам рассматривать варианты отдыха в Египте, Тунисе и Турции.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Росавиация разрешила компании «Азур Эйр» увеличить количество регулярных рейсов из Перми в Анталию (Турция). Об этом сообщается в приказе на сайте агентства. «Пермь—Анталия, компания „Азур Эйр“. Увеличить количество регулярных рейсов до шести», — говорится в приказе. Ранее авиаперевозчику было разрешено выполнять только пять регулярных рейсов. Согласно информации на электронном табло сайта пермского аэропорта, авиакомпания начнет перелеты 3 апреля, в воскресенье. Ранее в России резко подешевели туры в Турцию и Египет. На снижение цен повлияло падение спроса на заграничные туры, произошедшее на фоне сложной геополитической обстановки. Из-за спецоперации России на Украине большинство западных и европейских стран ввели санкции против РФ, а также закрыли небо для российских самолетов. В Ростуризме посоветовали россиянам рассматривать варианты отдыха в Египте, Тунисе и Турции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...