Врач объяснил опасность совместного приема витаминов и таблеток

30 марта 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

Лекарственные препараты лучше ни с чем не сочетать Фото: Денис Моргунов © URA.RU Совместный прием витаминов и лекарственных средств может привести к обратному, порой опасному результату. Может произойти снижение эффективности препаратов и проблемы с их усвоением. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Прием ряда лекарственных средств одновременно с витаминами и биодобавками может привести к снижению их эффективности — то есть усваиваемости, нарушению всасывания и снизить концентрацию активного вещества. Лучше препараты не сочетать ни с чем. Лекарства принимаются либо до приема пищи, либо после, в зависимости от того, какое это средство, либо вне приема пищи — за два часа до или после еды. Витаминные же комплексы желательно принимать вместе с пищей», — подчеркнул Сергей Токарев. В беседе с URA.RU эксперт фармрынка Ирина Булыгина объяснила, что некоторые лекарственные препараты и витамины могут оказаться антагонистами, то есть ослаблять действие друг друга. «Какие-то препараты можно совмещать, какие-то нет. Точка приложения может быть одна, а действие разное, так же средства могут быть антагонистами, даже если мы берем биодобавки, где есть кальций и магний. Если вы принимаете магний, в этот момент не надо пить кальций, потому что они друг друга вытесняют из организма, и ни то, ни другое не будет усваиваться. Можно предположить, что употребление витамина С с антацидными препаратами, которые гасят кислотность, такими как, „Ренни“, „Маалокс“, „Алмагель“, будет нести разнонаправленное действие, то есть эффект будет снижен. При отравлении доза лекарственных средств будет частично поглощаться употребляемыми сорбентами», — добавила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Совместный прием витаминов и лекарственных средств может привести к обратному, порой опасному результату. Может произойти снижение эффективности препаратов и проблемы с их усвоением. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Прием ряда лекарственных средств одновременно с витаминами и биодобавками может привести к снижению их эффективности — то есть усваиваемости, нарушению всасывания и снизить концентрацию активного вещества. Лучше препараты не сочетать ни с чем. Лекарства принимаются либо до приема пищи, либо после, в зависимости от того, какое это средство, либо вне приема пищи — за два часа до или после еды. Витаминные же комплексы желательно принимать вместе с пищей», — подчеркнул Сергей Токарев. В беседе с URA.RU эксперт фармрынка Ирина Булыгина объяснила, что некоторые лекарственные препараты и витамины могут оказаться антагонистами, то есть ослаблять действие друг друга. «Какие-то препараты можно совмещать, какие-то нет. Точка приложения может быть одна, а действие разное, так же средства могут быть антагонистами, даже если мы берем биодобавки, где есть кальций и магний. Если вы принимаете магний, в этот момент не надо пить кальций, потому что они друг друга вытесняют из организма, и ни то, ни другое не будет усваиваться. Можно предположить, что употребление витамина С с антацидными препаратами, которые гасят кислотность, такими как, „Ренни“, „Маалокс“, „Алмагель“, будет нести разнонаправленное действие, то есть эффект будет снижен. При отравлении доза лекарственных средств будет частично поглощаться употребляемыми сорбентами», — добавила она.