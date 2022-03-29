29 марта 2022

Врач объяснил опасность совместного приема витаминов и таблеток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Температура и лекарства. Тюмень, таблетки, лекарства, грипп, простуда, температура, болезнь, орви, лекарства от гриппа, таблетки лекарства, противовирусные средства, covid19, коронавирус, ковид, противовирусное средство, COVID-19, жаропонижающие, парацетомол
Лекарственные препараты лучше ни с чем не сочетать Фото:

Совместный прием витаминов и лекарственных средств может привести к обратному, порой опасному результату. Может произойти снижение эффективности препаратов и проблемы с их усвоением. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Прием ряда лекарственных средств одновременно с витаминами и биодобавками может привести к снижению их эффективности — то есть усваиваемости, нарушению всасывания и снизить концентрацию активного вещества. Лучше препараты не сочетать ни с чем. Лекарства принимаются либо до приема пищи, либо после, в зависимости от того, какое это средство, либо вне приема пищи — за два часа до или после еды. Витаминные же комплексы желательно принимать вместе с пищей», — подчеркнул Сергей Токарев.

В беседе с URA.RU эксперт фармрынка Ирина Булыгина объяснила, что некоторые лекарственные препараты и витамины могут оказаться антагонистами, то есть ослаблять действие друг друга. «Какие-то препараты можно совмещать, какие-то нет. Точка приложения может быть одна, а действие разное, так же средства могут быть антагонистами, даже если мы берем биодобавки, где есть кальций и магний. Если вы принимаете магний, в этот момент не надо пить кальций, потому что они друг друга вытесняют из организма, и ни то, ни другое не будет усваиваться. Можно предположить, что употребление витамина С с антацидными препаратами, которые гасят кислотность, такими как, „Ренни“, „Маалокс“, „Алмагель“, будет нести разнонаправленное действие, то есть эффект будет снижен. При отравлении доза лекарственных средств будет частично поглощаться употребляемыми сорбентами», — добавила она.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Совместный прием витаминов и лекарственных средств может привести к обратному, порой опасному результату. Может произойти снижение эффективности препаратов и проблемы с их усвоением. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Прием ряда лекарственных средств одновременно с витаминами и биодобавками может привести к снижению их эффективности — то есть усваиваемости, нарушению всасывания и снизить концентрацию активного вещества. Лучше препараты не сочетать ни с чем. Лекарства принимаются либо до приема пищи, либо после, в зависимости от того, какое это средство, либо вне приема пищи — за два часа до или после еды. Витаминные же комплексы желательно принимать вместе с пищей», — подчеркнул Сергей Токарев. В беседе с URA.RU эксперт фармрынка Ирина Булыгина объяснила, что некоторые лекарственные препараты и витамины могут оказаться антагонистами, то есть ослаблять действие друг друга. «Какие-то препараты можно совмещать, какие-то нет. Точка приложения может быть одна, а действие разное, так же средства могут быть антагонистами, даже если мы берем биодобавки, где есть кальций и магний. Если вы принимаете магний, в этот момент не надо пить кальций, потому что они друг друга вытесняют из организма, и ни то, ни другое не будет усваиваться. Можно предположить, что употребление витамина С с антацидными препаратами, которые гасят кислотность, такими как, „Ренни“, „Маалокс“, „Алмагель“, будет нести разнонаправленное действие, то есть эффект будет снижен. При отравлении доза лекарственных средств будет частично поглощаться употребляемыми сорбентами», — добавила она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...