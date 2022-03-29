На «Водоканале» заверили, что за полгода успеют протестировать китайские реагенты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Очистка питьевой и канализационный воды в Екатеринбурге под угрозой. Как стало известно URA.RU, реагенты, которые «Водоканалу» поставляют подрядчики из Перми и Санкт-Петербурга, содержат добавки, производимые в Европе. Из-за санкций, введенных странами Запада в ответ на спецоперацию РФ на Украине, управленцам придется искать этим добавкам замену.

Днем 29 марта корреспондент URA.RU стал свидетелем кулуарного разговора, один из участников которого и рассказал о проблемах с реагентами для воды. «Видимо, будут провозить через Турцию. Поскольку местные [реагенты] очень низкого качества», — сказал он.

«На самом деле, реагенты бывают разные — коагулянты и флокулянты, первые используются для питьевой воды, вторые — для канализационной. И там, и там применяются импортные добавки — из Германии, Австрии. По договорам [на поставку реагентов], которые были заключены „Водоканалом“, есть опасения, что их либо не привезут, либо цена повысится — поскольку есть коагулянты на основе алюминия», — объяснил URA.RU гендиректор «Водоканала» Евгений Лузгин. По его словам, текущих запасов реагентов хватит на полгода, и этого времени достаточно, чтобы провести испытание добавок из Китая. «Поэтому ничего страшного. Просто сейчас будем закупать [добавки] не в Германии, а в Китае», — резюмировал Лузгин.

С началом операции по демилитаризации и денацификации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, западные страны усилили санкционное давление на Россию. За этим последовал уход с российского рынка десятков зарубежных компаний. Западные политики отмечали, что основная цель ограничений — нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждому гражданину РФ.

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