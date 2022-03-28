Зачинщиком драки называют депутата Владимира Корнева (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Металлургического райсовета Челябинска Владимир Корнев и Рашид Гарипов подрались после сессии 29 марта. Об этом URA.RU сообщили очевидцы потасовки народных избранников.

«Сцепились депутаты Корнев и Гарипов. Оба состоят в „Справедливой России“. Один сказал обидное что-то другому. Последовали удары в лицо и драчунов пришлось разнимать», — рассказал URA.RU очевидец.

Корнев в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что инцидент имел место быть и он теперь опасается за здоровье коллеги. Подробности конфликта депутат пообещал рассказать позже.

«Корнев все время разговаривает по телефону на заседаниях совета депутатов, сегодня я сделал ему замечание. После сессии в кабинет зашел Корнев и схватил меня за шею. Я ушел от конфликта, однако позже, когда я находился в другом кабинете, он вновь решил выяснить отношения и ударил меня», — сообщил причину драки URA.RU Гарипов.

Корнев и Гарипов были избраны депутатами Металлургического райсовета Челябинска в 2019 году. Корнев также представляет Металлургический райсовет в городской думе Челябинска.