28 марта 2022

В Челябинске после сессии подрались депутаты. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание челябинской городской думы. Челябинск, корнев владимир
Зачинщиком драки называют депутата Владимира Корнева (фото из архива) Фото:

Депутаты Металлургического райсовета Челябинска Владимир Корнев и Рашид Гарипов подрались после сессии 29 марта. Об этом URA.RU сообщили очевидцы потасовки народных избранников.

«Сцепились депутаты Корнев и Гарипов. Оба состоят в „Справедливой России“. Один сказал обидное что-то другому. Последовали удары в лицо и драчунов пришлось разнимать», — рассказал URA.RU очевидец.

Корнев в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что инцидент имел место быть и он теперь опасается за здоровье коллеги. Подробности конфликта депутат пообещал рассказать позже.

«Корнев все время разговаривает по телефону на заседаниях совета депутатов, сегодня я сделал ему замечание. После сессии в кабинет зашел Корнев и схватил меня за шею. Я ушел от конфликта, однако позже, когда я находился в другом кабинете, он вновь решил выяснить отношения и ударил меня», — сообщил причину драки URA.RU Гарипов.

Корнев и Гарипов были избраны депутатами Металлургического райсовета Челябинска в 2019 году. Корнев также представляет Металлургический райсовет в городской думе Челябинска.

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Депутаты Металлургического райсовета Челябинска Владимир Корнев и Рашид Гарипов подрались после сессии 29 марта. Об этом URA.RU сообщили очевидцы потасовки народных избранников. «Сцепились депутаты Корнев и Гарипов. Оба состоят в „Справедливой России“. Один сказал обидное что-то другому. Последовали удары в лицо и драчунов пришлось разнимать», — рассказал URA.RU очевидец. Корнев в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что инцидент имел место быть и он теперь опасается за здоровье коллеги. Подробности конфликта депутат пообещал рассказать позже. «Корнев все время разговаривает по телефону на заседаниях совета депутатов, сегодня я сделал ему замечание. После сессии в кабинет зашел Корнев и схватил меня за шею. Я ушел от конфликта, однако позже, когда я находился в другом кабинете, он вновь решил выяснить отношения и ударил меня», — сообщил причину драки URA.RU Гарипов. Корнев и Гарипов были избраны депутатами Металлургического райсовета Челябинска в 2019 году. Корнев также представляет Металлургический райсовет в городской думе Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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