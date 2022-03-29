Путин объяснил Макрону требование России к Украине 29 марта 2022 в 22:05 Размер текста - 17 + Боевики-националисты должны прекратить сопротивление, заявил Владимир Путин Фото: Сайт Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики-националисты должны сложить оружие, чтобы гуманитарные коридоры смогли нормально функционировать. Об этом президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эмманюэлю Макрону в ходе телефонного разговора. «Особое внимание уделено гуманитарным вопросам. Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие», — сообщается на сайте Кремля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. Националисты всячески препятствуют работе гуманитарных коридоров и не дают мирным жителям покидать города. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Украинские боевики-националисты должны сложить оружие, чтобы гуманитарные коридоры смогли нормально функционировать. Об этом президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эмманюэлю Макрону в ходе телефонного разговора. «Особое внимание уделено гуманитарным вопросам. Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие», — сообщается на сайте Кремля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. Националисты всячески препятствуют работе гуманитарных коридоров и не дают мирным жителям покидать города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям