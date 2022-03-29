Путин объяснил Макрону требование России к Украине

Украинские боевики-националисты должны сложить оружие, чтобы гуманитарные коридоры смогли нормально функционировать. Об этом президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эмманюэлю Макрону в ходе телефонного разговора.
«Особое внимание уделено гуманитарным вопросам. Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие», — сообщается на сайте Кремля.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. Националисты всячески препятствуют работе гуманитарных коридоров и не дают мирным жителям покидать города.
Украинские боевики-националисты должны сложить оружие, чтобы гуманитарные коридоры смогли нормально функционировать. Об этом президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эмманюэлю Макрону в ходе телефонного разговора. «Особое внимание уделено гуманитарным вопросам. Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие», — сообщается на сайте Кремля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. Националисты всячески препятствуют работе гуманитарных коридоров и не дают мирным жителям покидать города.