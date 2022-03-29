Путин объяснил Макрону требование России к Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сайт президента России, улыбка, разговор по телефону, путин владимир
Боевики-националисты должны прекратить сопротивление, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики-националисты должны сложить оружие, чтобы гуманитарные коридоры смогли нормально функционировать. Об этом президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эмманюэлю Макрону в ходе телефонного разговора.

«Особое внимание уделено гуманитарным вопросам. Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие», — сообщается на сайте Кремля.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. Националисты всячески препятствуют работе гуманитарных коридоров и не дают мирным жителям покидать города.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские боевики-националисты должны сложить оружие, чтобы гуманитарные коридоры смогли нормально функционировать. Об этом президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эмманюэлю Макрону в ходе телефонного разговора. «Особое внимание уделено гуманитарным вопросам. Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие», — сообщается на сайте Кремля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. Националисты всячески препятствуют работе гуманитарных коридоров и не дают мирным жителям покидать города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...