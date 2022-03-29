Режиссер Кирилл Серебренников покинул Россию

29 марта 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Серебренников покинул Россию после снятия судимости Фото: Размик Закарян © URA.RU Бывший художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников уехал из России после отмены условного срока и снятия судимости. Об этом сообщил киновед и отборщик Каннского фестиваля фильмов из России и Восточной Европы Жоэль Шапрон. «Режиссер Кирилл Серебренников покинул Россию на следующий день после отмены его условного срока и снятия судимости. Сейчас он находится во Франции», — передает заявление Шапрона telegram-канал «Лента дня». Ранее Серебренников был осужден по обвинению в мошенничестве. Его обвиняли в краже бюджетных средств, выделенных для «Гоголь-центра». Мещанский районный суд в 2020 году признал его виновным, Серебренников был приговорен к трем годам условно. Режиссер утверждал, что никогда не занимался экономическими вопросами, поэтому не мог совершить преступление. Кроме этого, режиссер выразил уверенность, что в «Гоголь-центре» никто не занимался воровством. Позже Серебренников покинул свой пост. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников уехал из России после отмены условного срока и снятия судимости. Об этом сообщил киновед и отборщик Каннского фестиваля фильмов из России и Восточной Европы Жоэль Шапрон. «Режиссер Кирилл Серебренников покинул Россию на следующий день после отмены его условного срока и снятия судимости. Сейчас он находится во Франции», — передает заявление Шапрона telegram-канал «Лента дня». Ранее Серебренников был осужден по обвинению в мошенничестве. Его обвиняли в краже бюджетных средств, выделенных для «Гоголь-центра». Мещанский районный суд в 2020 году признал его виновным, Серебренников был приговорен к трем годам условно. Режиссер утверждал, что никогда не занимался экономическими вопросами, поэтому не мог совершить преступление. Кроме этого, режиссер выразил уверенность, что в «Гоголь-центре» никто не занимался воровством. Позже Серебренников покинул свой пост.