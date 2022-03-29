29 марта 2022

Под Белгородом прогремели взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Докучаевск. ДНР, дым, донбасс, днр, взрыв
Взрывы прогремели в районе села Красный Октябрь Фото:

В Белгородской области в районе села Красный Октябрь произошли взрывы, пострадавших и жертв нет. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет», — написал Гладков в своем telegram-канале.

На месте происшествия работают экстренные службы. О причине произошедшего пока не сообщается.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Белгородской области в районе села Красный Октябрь произошли взрывы, пострадавших и жертв нет. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет», — написал Гладков в своем telegram-канале. На месте происшествия работают экстренные службы. О причине произошедшего пока не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...