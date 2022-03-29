Под Белгородом прогремели взрывы 29 марта 2022 в 23:59 Размер текста - 17 + Взрывы прогремели в районе села Красный Октябрь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Белгородской области в районе села Красный Октябрь произошли взрывы, пострадавших и жертв нет. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет», — написал Гладков в своем telegram-канале. На месте происшествия работают экстренные службы. О причине произошедшего пока не сообщается. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В Белгородской области в районе села Красный Октябрь произошли взрывы, пострадавших и жертв нет. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет», — написал Гладков в своем telegram-канале. На месте происшествия работают экстренные службы. О причине произошедшего пока не сообщается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям