Под Белгородом прогремели взрывы

В Белгородской области в районе села Красный Октябрь произошли взрывы, пострадавших и жертв нет. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет», — написал Гладков в своем telegram-канале.
На месте происшествия работают экстренные службы. О причине произошедшего пока не сообщается.
В Белгородской области в районе села Красный Октябрь произошли взрывы, пострадавших и жертв нет. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет», — написал Гладков в своем telegram-канале. На месте происшествия работают экстренные службы. О причине произошедшего пока не сообщается.