Украинский дипломат назвал условие подписания договора с Россией

30 марта 2022 в 06:05 Размер текста - 17 +

Кислица: договор с Россией возможен при отводе сил на позиции 23 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подписание договора с Россией возможно только после вывода всех вооруженных сил РФ на позиции, которые они занимали 23 февраля. Об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. «Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооруженных подразделений РФ в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года», — сказал Кислица, передает РИА «Новости». По его мнению, на переговорах в Турции Россия продемонстрировала готовность к продвижению в переговорах. Тем не менее, постпред Украины уверен, что РФ предстоит долгий путь к устойчивому прекращению огня и всеобъемлющей деэскалации. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Минобороны РФ заявили, что российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Стороны уже провели ряд переговоров, однако все они были безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского возможна, если одновременно будет подписан мирный договор. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Подписание договора с Россией возможно только после вывода всех вооруженных сил РФ на позиции, которые они занимали 23 февраля. Об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. «Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооруженных подразделений РФ в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года», — сказал Кислица, передает РИА «Новости». По его мнению, на переговорах в Турции Россия продемонстрировала готовность к продвижению в переговорах. Тем не менее, постпред Украины уверен, что РФ предстоит долгий путь к устойчивому прекращению огня и всеобъемлющей деэскалации. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Минобороны РФ заявили, что российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Стороны уже провели ряд переговоров, однако все они были безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского возможна, если одновременно будет подписан мирный договор.