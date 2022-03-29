29 марта 2022
28 марта 2022

Директора курганской клиники обвинили в сотне преступлений

© Служба новостей «URA.RU»
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Следствие заявляет, что обвиняемая заключала договоры об оказании услуг пластической хирургии, не собираясь их выполнять Фото:

Директора частной медицинской организации из Кургана будут судить за мошенничество, присвоение чужого имущества и неисполнение решений суда. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, включающему более 100 эпизодов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы областного центра. По версии следствия, обвиняемая на протяжении нескольких лет обманывала жителей Курганской области, а также соседних регионов, заключала с ними договоры об оказании услуг пластической хирургии, не собираясь их выполнять, либо выполняя их не в полном объеме», — сообщается на сайте областной прокуратуры.

Помимо этого, женщину обвинили в злостном неисполнении решений судов, в соответствии с которыми она должна была выплатить деньги обманутым клиентам. Директора клиники обвинили в 92 преступлениях по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), 47 преступлениях по ч.2 ст. 315 УК РФ (неисполнение решений суда), а также преступлениях по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества).

За совершение этих преступлений обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы. После вручения обвинительного заключения уголовное дело направят в Курганский городской суд.

Источники URA.RU ранее сообщали, что уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении экс-руководителя клиники Persona Nova, которая уже закрыта, лицензии на медицинскую деятельность у компании нет. При этом в УМВД отмечали, что после закрытия клиники обвиняемая продолжала предлагать услуги, новая компания была оформлена на родственницу предпринимателя. Получить комментарии экс-руководителя клиники Persona Nova Марины Ермаковой URA.RU не удалось — ее телефона нет в распоряжении редакции.

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Директора частной медицинской организации из Кургана будут судить за мошенничество, присвоение чужого имущества и неисполнение решений суда. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, включающему более 100 эпизодов, сообщает пресс-служба ведомства. «Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы областного центра. По версии следствия, обвиняемая на протяжении нескольких лет обманывала жителей Курганской области, а также соседних регионов, заключала с ними договоры об оказании услуг пластической хирургии, не собираясь их выполнять, либо выполняя их не в полном объеме», — сообщается на сайте областной прокуратуры. Помимо этого, женщину обвинили в злостном неисполнении решений судов, в соответствии с которыми она должна была выплатить деньги обманутым клиентам. Директора клиники обвинили в 92 преступлениях по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), 47 преступлениях по ч.2 ст. 315 УК РФ (неисполнение решений суда), а также преступлениях по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества). За совершение этих преступлений обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы. После вручения обвинительного заключения уголовное дело направят в Курганский городской суд. Источники URA.RU ранее сообщали, что уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении экс-руководителя клиники Persona Nova, которая уже закрыта, лицензии на медицинскую деятельность у компании нет. При этом в УМВД отмечали, что после закрытия клиники обвиняемая продолжала предлагать услуги, новая компания была оформлена на родственницу предпринимателя. Получить комментарии экс-руководителя клиники Persona Nova Марины Ермаковой URA.RU не удалось — ее телефона нет в распоряжении редакции.
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