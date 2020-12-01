Директора курганской клиники подозревают в мошенничестве

Курганская клиника пластической хирургии могла обманывать клиентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководителя клиники пластической хирургии в Кургане подозревают в мошенничестве. Женщина брала деньги за операции, которые не проводились. Информация об уголовном деле появилась на сайте УМВД России по Курганской области.

«В производстве следователей СУ УМВД России по городу Кургану находится уголовное дело, возбужденное в отношении директора известной клиники пластической хирургии, подозреваемой в мошенничестве», — говорится в релизе. Следователи считают, что директор брала деньги с клиентов на проведение пластических операций, однако услуги не оказывала.

Инсайдер URA.RU приближенный к силовикам пояснил, что речь идет о клинике «Persona Nova», которая сейчас закрыта, лицензии на меддеятельность у компании нет. По открытым данным, клиникой владела и руководила Марина Ермакова.

«Операции проводились в одной из курганских больниц. С января договор расторгнут. Но летом в больницу звонили, спрашивали, когда им сделают операции, деньги заплатили. Объясняли, что персонал не знает ничего», — рассказал инсайдер из медицинской среды.

По официальным сведениям областного УМВД, после закрытия клиники подозреваемая продолжала предлагать услуги. Новая компания оформлена на родственницу предпринимателя. «Сама организация находится по тому же адресу, что и клиника, прекратившая свое существование. Сотрудники полиции устанавливают граждан, которым действиями руководителя клиники причинен материальный ущерб. Потерпевшим необходимо обратиться в полицию», — говорится в релизе.

Новая клиника, по открытым данным, расширила географию. Услуги по пластической хирургии предлагаются в 11 городах Урала и столице Казахстана.

Ранее агентство писало, что в больнице города Шадринска врач подпольно делал пациенткам пластику груди. Официально это были операции по удалению онкологических опухолей. Клиентов находила сотрудник клиники пластической хирургии.