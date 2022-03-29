В Тюмени подозреваемого в убийстве девочки будут судить присяжные

Суд удовлетворил запрос Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней тюменской школьницы, о рассмотрении его дела присяжными. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«В Тюменском областном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Виталия Бережного. Удовлетворено ходатайство подсудимого о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Суд также продлил обвиняемому меру пресечения. В СИЗО он будет находиться до 20 сентября. Первое заседание по делу об убийстве ребенка состоится 18 апреля.
Суд удовлетворил запрос Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней тюменской школьницы, о рассмотрении его дела присяжными. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В Тюменском областном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Виталия Бережного. Удовлетворено ходатайство подсудимого о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Суд также продлил обвиняемому меру пресечения. В СИЗО он будет находиться до 20 сентября. Первое заседание по делу об убийстве ребенка состоится 18 апреля. URA.RU ранее писало, что подозреваемый в убийстве школьницы (ее тело было найдено летом прошлого года, на берегу озера в районе «Лесобаза») потребовал, чтобы его дело рассматривали присяжные. Адвокат Бережного уверена — тюменцы смогут здраво оценить все несостыковки в деле ее клиента и убедятся, что признание мужчина дал под пытками.