29 марта 2022
28 марта 2022

В Тюмени подозреваемого в убийстве девочки будут судить присяжные

© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Бережной в Ленинском районном суде. Тюмень, бережной виталий
Бережного будут судить обычные тюменцы Фото:
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Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Суд удовлетворил запрос Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней тюменской школьницы, о рассмотрении его дела присяжными. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«В Тюменском областном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Виталия Бережного. Удовлетворено ходатайство подсудимого о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Суд также продлил обвиняемому меру пресечения. В СИЗО он будет находиться до 20 сентября. Первое заседание по делу об убийстве ребенка состоится 18 апреля.

URA.RU ранее писало, что подозреваемый в убийстве школьницы (ее тело было найдено летом прошлого года, на берегу озера в районе «Лесобаза») потребовал, чтобы его дело рассматривали присяжные. Адвокат Бережного уверена — тюменцы смогут здраво оценить все несостыковки в деле ее клиента и убедятся, что признание мужчина дал под пытками.

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Суд удовлетворил запрос Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней тюменской школьницы, о рассмотрении его дела присяжными. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В Тюменском областном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Виталия Бережного. Удовлетворено ходатайство подсудимого о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Суд также продлил обвиняемому меру пресечения. В СИЗО он будет находиться до 20 сентября. Первое заседание по делу об убийстве ребенка состоится 18 апреля. URA.RU ранее писало, что подозреваемый в убийстве школьницы (ее тело было найдено летом прошлого года, на берегу озера в районе «Лесобаза») потребовал, чтобы его дело рассматривали присяжные. Адвокат Бережного уверена — тюменцы смогут здраво оценить все несостыковки в деле ее клиента и убедятся, что признание мужчина дал под пытками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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