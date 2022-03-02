02 марта 2022

Обвиняемый в убийстве ребенка в Тюмени пожаловался на пытки. «Били током по половым органам»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Бережной в Ленинском районном суде. Тюмень, бережной виталий
В своих показаниях Бережной описал, что делали с ним во время первого допроса Фото:
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В открытых источниках появилась возможная копия протокола показаний обвиняемого в убийстве 8-летней тюменской школьницы Виталия Бережного. В ней мужчина рассказывает, как его пытали для получения признания. Информацию, изложенную в документе, URA.RU подтвердила адвокат Елена Шихова.

«По поводу подлинности самого документа утверждать не могу, так как это фотография. Но что касается изложенных данных, то да, такие объяснения мой подзащитный действительно давал», — рассказала URA.RU адвокат Бережного Елена Шихова.

Возможная копия документа появилась в одном из telegram-каналов. В ней изложены подробности пыток, которые, по версии задержанного, к нему применяли.

«Оскорбляли, что я насильник, педофил. Требовали, чтобы признался. Вложили между пальцами провод, второй прикладывали к икрам, под колени, к бедрам, спине, голове, половым органам. Через тело пропускали электрический ток. Я кричал, несколько раз терял сознание. Длилось все около получаса», — говорится в показаниях Бережного, который утверждает, что, опасаясь за свою жизнь, согласился подписать признание в убийстве ребенка.

По словам адвоката Елены Шиховой, данные могли утечь со стороны силовых ведомств. Сама юрист дала подписку о неразглашении.

«Я это явно не выкладывала. Это однозначно сливает кто-то с той стороны. Там много стажеров, практикантов, понятых. Поэтому гарантировать, что все будет „в вакууме“, об этом даже речи нет», — отметила юрист.

URA.RU направило запрос в следственное управление СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В открытых источниках появилась возможная копия протокола показаний обвиняемого в убийстве 8-летней тюменской школьницы Виталия Бережного. В ней мужчина рассказывает, как его пытали для получения признания. Информацию, изложенную в документе, URA.RU подтвердила адвокат Елена Шихова. «По поводу подлинности самого документа утверждать не могу, так как это фотография. Но что касается изложенных данных, то да, такие объяснения мой подзащитный действительно давал», — рассказала URA.RU адвокат Бережного Елена Шихова. Возможная копия документа появилась в одном из telegram-каналов. В ней изложены подробности пыток, которые, по версии задержанного, к нему применяли. «Оскорбляли, что я насильник, педофил. Требовали, чтобы признался. Вложили между пальцами провод, второй прикладывали к икрам, под колени, к бедрам, спине, голове, половым органам. Через тело пропускали электрический ток. Я кричал, несколько раз терял сознание. Длилось все около получаса», — говорится в показаниях Бережного, который утверждает, что, опасаясь за свою жизнь, согласился подписать признание в убийстве ребенка. По словам адвоката Елены Шиховой, данные могли утечь со стороны силовых ведомств. Сама юрист дала подписку о неразглашении. «Я это явно не выкладывала. Это однозначно сливает кто-то с той стороны. Там много стажеров, практикантов, понятых. Поэтому гарантировать, что все будет „в вакууме“, об этом даже речи нет», — отметила юрист. URA.RU направило запрос в следственное управление СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.
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