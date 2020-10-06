Казахстан ужесточил правила въезда в страну из-за коронавируса

Россиян не пустят в Казахстан без справки об отсутствии коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Казахстан ужесточил правила пропуска через госграницу в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. На территорию страны не будут пускать граждан РФ, не сдавших тест на коронавирус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах погрануправлений ФСБ России по Челябинской, Курганской и Тюменской областям.

«С 6 октября 2020 года чтобы попасть на территорию Казахстана гражданам России нужно предоставить справку о прохождении теста на коронавирус методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 72 часа на момент пересечения государственной границы», — говорится в сообщении погрануправления по Курганской и Тюменской областям. Постановление об ужесточении пропускного режима на госгранице подписано главным государственным санитарным врачом Казахстана.

Пограничники советуют россиянам, желающим выехать в Казахстан, заранее спланировать поездку и получить необходимые документы и справки. Это позволит минимизировать время перехода через госграницу и исключить отказы в пересечении границы со стороны пограничников Казахстана.

Режим ограничений выезда и въезда в страну, введенный Россией из-за распространения коронавирусной инфекции, сохраняется без изменений, уточняют в погрануправлении по Челябинской области. «Граждане РФ могут выезжать к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, на лечение, работу или учебу при наличии подтверждающих документов», — рассказали в ведомстве. Иностранцы могут однократно въехать в Россию для лечения или для ухода за близкими родственниками.