Казахстан ужесточил правила въезда в страну из-за коронавируса

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , рация, паспортный контроль
Россиян не пустят в Казахстан без справки об отсутствии коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Казахстан ужесточил правила пропуска через госграницу в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. На территорию страны не будут пускать граждан РФ, не сдавших тест на коронавирус. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах погрануправлений ФСБ России по Челябинской, Курганской и Тюменской областям.

«С 6 октября 2020 года чтобы попасть на территорию Казахстана гражданам России нужно предоставить справку о прохождении теста на коронавирус методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 72 часа на момент пересечения государственной границы», — говорится в сообщении погрануправления по Курганской и Тюменской областям. Постановление об ужесточении пропускного режима на госгранице подписано главным государственным санитарным врачом Казахстана.

Пограничники советуют россиянам, желающим выехать в Казахстан, заранее спланировать поездку и получить необходимые документы и справки. Это позволит минимизировать время перехода через госграницу и исключить отказы в пересечении границы со стороны пограничников Казахстана.

Режим ограничений выезда и въезда в страну, введенный Россией из-за распространения коронавирусной инфекции, сохраняется без изменений, уточняют в погрануправлении по Челябинской области. «Граждане РФ могут выезжать к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, на лечение, работу или учебу при наличии подтверждающих документов», — рассказали в ведомстве. Иностранцы могут однократно въехать в Россию для лечения или для ухода за близкими родственниками.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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