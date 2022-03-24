Россия снимает ограничения на перемещения в две страны

24 марта 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Правительство России объявило о снятии ограничений для граждан Казахстана и Монголии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство России объявило о снятии ограничений на перемещение через сухопутную государственную границу с Казахстаном и Монголией. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. «Будут сняты ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы; въезд граждан Монголии в Россию и выезд граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы», — сообщили в telegram-канале правительства России. Границы будут открыты для перемещения с 0:00 по московскому времени 30 марта 2022 года. «Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Казахстан до 30 апреля текущего года. Пресс-служба авиаперевозчика сообщила, что причиной стала геополитической обстановка, в частности, санкции из-за начала спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что цель операции — защита граждан Донецкой и Луганской народных республик от геноцида украинских властей. Оккупация территорий не входит в цели ВС РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство России объявило о снятии ограничений на перемещение через сухопутную государственную границу с Казахстаном и Монголией. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. «Будут сняты ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы; въезд граждан Монголии в Россию и выезд граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы», — сообщили в telegram-канале правительства России. Границы будут открыты для перемещения с 0:00 по московскому времени 30 марта 2022 года. «Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Казахстан до 30 апреля текущего года. Пресс-служба авиаперевозчика сообщила, что причиной стала геополитической обстановка, в частности, санкции из-за начала спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что цель операции — защита граждан Донецкой и Луганской народных республик от геноцида украинских властей. Оккупация территорий не входит в цели ВС РФ.