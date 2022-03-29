Свердловские врачи перестали получать губернаторские выплаты

Медикам, работающим со свердловчанами, больными коронавирусом, перестали приходить выплаты, учрежденные губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом URA.RU рассказали сотрудники двух медучреждений, комментируя информацию, появившуюся ранее в местных СМИ. По словам собеседников агентства, в то же время «простые» надбавки за работу в ковидных зонах врачам приходят.
Специальные надбавки к зарплатам врачей Куйвашев утвердил в марте 2020 года. В зависимости от специальности и нагрузки они варьируются от десяти до 40 тысяч рублей в месяц.
Источник в екатеринбургской ГКБ №40 утверждает, что до сих пор не пришли деньги за январь—февраль (март еще не закончился), об этом же сказал собеседник в госпитале ветеранов войн. Но с оговоркой: в январе госпиталь не лечил пациентов с COVID-19. «В прошлом году платили бесперебойно. Обычные надбавки за работу в условиях коронавируса, установленные не губернатором, приходят», — отметил первый собеседник.
URA.RU направило запрос в областной оперштаб по противодействую распространению COVID-19. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.
Медикам, работающим со свердловчанами, больными коронавирусом, перестали приходить выплаты, учрежденные губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом URA.RU рассказали сотрудники двух медучреждений, комментируя информацию, появившуюся ранее в местных СМИ. По словам собеседников агентства, в то же время «простые» надбавки за работу в ковидных зонах врачам приходят. Специальные надбавки к зарплатам врачей Куйвашев утвердил в марте 2020 года. В зависимости от специальности и нагрузки они варьируются от десяти до 40 тысяч рублей в месяц. Источник в екатеринбургской ГКБ №40 утверждает, что до сих пор не пришли деньги за январь—февраль (март еще не закончился), об этом же сказал собеседник в госпитале ветеранов войн. Но с оговоркой: в январе госпиталь не лечил пациентов с COVID-19. «В прошлом году платили бесперебойно. Обычные надбавки за работу в условиях коронавируса, установленные не губернатором, приходят», — отметил первый собеседник. URA.RU направило запрос в областной оперштаб по противодействую распространению COVID-19. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.