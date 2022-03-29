29 марта 2022

Свердловские врачи перестали получать губернаторские выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, роддом, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Деньги врачам не приходят с начала 2022 года Фото:

Медикам, работающим со свердловчанами, больными коронавирусом, перестали приходить выплаты, учрежденные губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом URA.RU рассказали сотрудники двух медучреждений, комментируя информацию, появившуюся ранее в местных СМИ. По словам собеседников агентства, в то же время «простые» надбавки за работу в ковидных зонах врачам приходят.

Специальные надбавки к зарплатам врачей Куйвашев утвердил в марте 2020 года. В зависимости от специальности и нагрузки они варьируются от десяти до 40 тысяч рублей в месяц.

Источник в екатеринбургской ГКБ №40 утверждает, что до сих пор не пришли деньги за январь—февраль (март еще не закончился), об этом же сказал собеседник в госпитале ветеранов войн. Но с оговоркой: в январе госпиталь не лечил пациентов с COVID-19. «В прошлом году платили бесперебойно. Обычные надбавки за работу в условиях коронавируса, установленные не губернатором, приходят», — отметил первый собеседник.

URA.RU направило запрос в областной оперштаб по противодействую распространению COVID-19. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.

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Медикам, работающим со свердловчанами, больными коронавирусом, перестали приходить выплаты, учрежденные губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом URA.RU рассказали сотрудники двух медучреждений, комментируя информацию, появившуюся ранее в местных СМИ. По словам собеседников агентства, в то же время «простые» надбавки за работу в ковидных зонах врачам приходят. Специальные надбавки к зарплатам врачей Куйвашев утвердил в марте 2020 года. В зависимости от специальности и нагрузки они варьируются от десяти до 40 тысяч рублей в месяц. Источник в екатеринбургской ГКБ №40 утверждает, что до сих пор не пришли деньги за январь—февраль (март еще не закончился), об этом же сказал собеседник в госпитале ветеранов войн. Но с оговоркой: в январе госпиталь не лечил пациентов с COVID-19. «В прошлом году платили бесперебойно. Обычные надбавки за работу в условиях коронавируса, установленные не губернатором, приходят», — отметил первый собеседник. URA.RU направило запрос в областной оперштаб по противодействую распространению COVID-19. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.
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