Свердловские врачи перестали получать губернаторские выплаты

30 марта 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

Деньги врачам не приходят с начала 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Медикам, работающим со свердловчанами, больными коронавирусом, перестали приходить выплаты, учрежденные губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом URA.RU рассказали сотрудники двух медучреждений, комментируя информацию, появившуюся ранее в местных СМИ. По словам собеседников агентства, в то же время «простые» надбавки за работу в ковидных зонах врачам приходят. Специальные надбавки к зарплатам врачей Куйвашев утвердил в марте 2020 года. В зависимости от специальности и нагрузки они варьируются от десяти до 40 тысяч рублей в месяц. Источник в екатеринбургской ГКБ №40 утверждает, что до сих пор не пришли деньги за январь—февраль (март еще не закончился), об этом же сказал собеседник в госпитале ветеранов войн. Но с оговоркой: в январе госпиталь не лечил пациентов с COVID-19. «В прошлом году платили бесперебойно. Обычные надбавки за работу в условиях коронавируса, установленные не губернатором, приходят», — отметил первый собеседник. URA.RU направило запрос в областной оперштаб по противодействую распространению COVID-19. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Медикам, работающим со свердловчанами, больными коронавирусом, перестали приходить выплаты, учрежденные губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом URA.RU рассказали сотрудники двух медучреждений, комментируя информацию, появившуюся ранее в местных СМИ. По словам собеседников агентства, в то же время «простые» надбавки за работу в ковидных зонах врачам приходят. Специальные надбавки к зарплатам врачей Куйвашев утвердил в марте 2020 года. В зависимости от специальности и нагрузки они варьируются от десяти до 40 тысяч рублей в месяц. Источник в екатеринбургской ГКБ №40 утверждает, что до сих пор не пришли деньги за январь—февраль (март еще не закончился), об этом же сказал собеседник в госпитале ветеранов войн. Но с оговоркой: в январе госпиталь не лечил пациентов с COVID-19. «В прошлом году платили бесперебойно. Обычные надбавки за работу в условиях коронавируса, установленные не губернатором, приходят», — отметил первый собеседник. URA.RU направило запрос в областной оперштаб по противодействую распространению COVID-19. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.