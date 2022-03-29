Медик: в Тюмени каждый пятый ребенок страдает ожирением

Тюменские врачи обследовали 1500 детей в возрасте от 3 до 7 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

У каждого пятого ребенка дошкольного возраста в Тюмени встречается избыточная масса тела и ожирение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского государственного медицинского университета.

«Ожирение в полтора раза чаще диагностируется у мальчиков, чем у девочек. При этом избыточная масса тела как у мальчиков, так и у девочек, встречается с одинаковой частотой. Частота избыточной массы тела среди детей составила 13,9%, а ожирения — 7,4%. Дефицит массы тела был выявлен у 15,8% детей, нормальные значения веса определены в 62,9% случаев», — рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детских болезней Тюменского ГМУ Светлана Сметанина.

Исследование проводилось среди детей от трех до семи лет. Врачи обследовали 1500 дошкольников. Последствием детского ожирения может являться рост риска раннего формирования хронических неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, нарушения опорно-двигательной системы, сахарный диабет второго типа и онкологические заболевания.