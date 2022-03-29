На запуск новой линии одобрен заем в размере 1,6 млрд рублей (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Предприятие «Модерн Гласс» запускает производство двенадцатиметровых стекол, которые раньше завозили только из-за рубежа. Как говорится в сообщении челябинского Фонда развития промышленности, завод готов обеспечить качественными стеклопакетами российское строительство и производство.

«Наша новая технология сможет обеспечить страну строительными стеклопакетами вдвое большего размера, чем производят сейчас. Устанавливать новое оборудование начнем уже в этом году», — комментирует в telegram-канале фонда директор компании «Модерн гласс» Дмитрий Дышаков.

На предприятии отмечают, что с уходом западных производителей российские предприятия получили новые возможности и точки роста. На запуск новой линии одобрен заем в размере 1,6 млрд рублей. Челябинский завод планирует выпускать не менее 3,8 тыс. тонн продукции в год, что позволит заместить до 90% импорта крупноформатных стеклопакетов.

Выпуск двенадцатиметровых окон даст российским архитекторам и проектировщикам возможность создавать новые проектные и инновационные решения. На предприятии отмечают, что стеклопакеты, произведенные в Челябинске, установлены в небоскребах в США, Великобритании, Беларуси и Катаре, а также в Уфе, Екатеринбурге и даже на башнях «Москва-Сити».

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля спецоперацию на территории Украины. В ответ западные страны ввели беспрецедентный пакет санкций против нашей страны. Введения экономической блокады против Россию начало стимулировать в стране импортозамещение и открытие новых производств.

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Новая линия позволит заместить до 90% импорта крупноформатных стеклопакетов в России Фонд развития промышленности региона

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