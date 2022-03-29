Предприятие «Модерн Гласс» запускает производство двенадцатиметровых стекол, которые раньше завозили только из-за рубежа. Как говорится в сообщении челябинского Фонда развития промышленности, завод готов обеспечить качественными стеклопакетами российское строительство и производство.
«Наша новая технология сможет обеспечить страну строительными стеклопакетами вдвое большего размера, чем производят сейчас. Устанавливать новое оборудование начнем уже в этом году», — комментирует в telegram-канале фонда директор компании «Модерн гласс» Дмитрий Дышаков.
На предприятии отмечают, что с уходом западных производителей российские предприятия получили новые возможности и точки роста. На запуск новой линии одобрен заем в размере 1,6 млрд рублей. Челябинский завод планирует выпускать не менее 3,8 тыс. тонн продукции в год, что позволит заместить до 90% импорта крупноформатных стеклопакетов.
Выпуск двенадцатиметровых окон даст российским архитекторам и проектировщикам возможность создавать новые проектные и инновационные решения. На предприятии отмечают, что стеклопакеты, произведенные в Челябинске, установлены в небоскребах в США, Великобритании, Беларуси и Катаре, а также в Уфе, Екатеринбурге и даже на башнях «Москва-Сити».
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля спецоперацию на территории Украины. В ответ западные страны ввели беспрецедентный пакет санкций против нашей страны. Введения экономической блокады против Россию начало стимулировать в стране импортозамещение и открытие новых производств.
Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
Новая линия позволит заместить до 90% импорта крупноформатных стеклопакетов в России
Предприятие «Модерн Гласс» запускает производство двенадцатиметровых стекол, которые раньше завозили только из-за рубежа. Как говорится в сообщении челябинского Фонда развития промышленности, завод готов обеспечить качественными стеклопакетами российское строительство и производство. «Наша новая технология сможет обеспечить страну строительными стеклопакетами вдвое большего размера, чем производят сейчас. Устанавливать новое оборудование начнем уже в этом году», — комментирует в telegram-канале фонда директор компании «Модерн гласс» Дмитрий Дышаков. На предприятии отмечают, что с уходом западных производителей российские предприятия получили новые возможности и точки роста. На запуск новой линии одобрен заем в размере 1,6 млрд рублей. Челябинский завод планирует выпускать не менее 3,8 тыс. тонн продукции в год, что позволит заместить до 90% импорта крупноформатных стеклопакетов. Выпуск двенадцатиметровых окон даст российским архитекторам и проектировщикам возможность создавать новые проектные и инновационные решения. На предприятии отмечают, что стеклопакеты, произведенные в Челябинске, установлены в небоскребах в США, Великобритании, Беларуси и Катаре, а также в Уфе, Екатеринбурге и даже на башнях «Москва-Сити». Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля спецоперацию на территории Украины. В ответ западные страны ввели беспрецедентный пакет санкций против нашей страны. Введения экономической блокады против Россию начало стимулировать в стране импортозамещение и открытие новых производств. Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.