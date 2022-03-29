Больница в ЯНАО вновь нарушила правила утилизации опасных отходов

Главврачу больницы уже вносили представление по этому нарушению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Лабытнангской городской больнице нарушали правила обращения с чрезвычайно опасными медицинскими отходами. Как сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО, в медучреждении ненадлежаще обеззараживали отходы класса «В» и не утилизировали их.

«Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Установлены факты ненадлежащего обращения с медицинскими отходами», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В прокуратуре отмечают, что в горбольнице с чрезвычайно эпидемиологически опасными отходами обращались в несоответствии с законодательством. Медработники обезжиривали отходы класса «В» только химическими методами, промывая их дезинфицирующими растворами. При этом утилизацию отходов на специальных установках никто не совершал.

Оказалось, что больница не имеет необходимого для утилизации оборудования. Прокурор направил иск в суд о возложении на организацию обязанности обеспечить надлежащее обеззараживание отходов. Требования прокуратуры удовлетворены и больница закупила необходимое оборудование.

Лабытнангская городская больница ранее уже нарушала правила обращения с опасными отходами. Главврачу больницы Ирине Жежель тогда вынесли представление и в медучреждении закупили недостающее оборудование для обеззараживания отходов. Агентство направило в департамент здравоохранения ЯНАО запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Медотходы класса «В» — это чрезвычайно опасные отходы, которые могут привести к инфицированию. Например, к этому классу относятся использованные тесты на COVID-19.

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