Кандидат наук назвал главную группу риска по развитию аутизма

02 апреля 2022 в 09:08 Размер текста - 17 +

Диагноз «аутизм» ребенку могут поставить в 3 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В группе риска по развитию аутизма находятся дети в возрасте от года до полутора лет. Сам диагноз может быть поставлен в 3 года. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Центра социализации и персонализации образования детей, председатель Общества помощи аутичным детям «Добро», кандидат биологических наук Сергей Морозов. «Дети могут попасть в группы риска по аутизму в раннем возрасте, в год, в полтора года. В этот период с ними чаще всего контактирует участковый педиатр, который что-то может заметить. Сам диагноз может быть поставлен в 3 года, но работать начинать нужно раньше. Однако в реальности это происходит в возрасте 4 — 4,5 лет, а если эти дети находятся далеко от Москвы, то еще позже», — объяснил Сергей Морозов. Спикер отметил, что до сих пор нет точного объяснения, что такое аутизм и что приводит к нарушению социального взаимодействия ребенка. «Сейчас отдельные симптомы аутизма выявляют у некоторых людей, у которых никакой связи с этим диагнозом нет, он не был поставлен и их родственникам. Поэтому сейчас наиболее актуальным является вопрос — что это за нарушения. Если брать критерий поведенческий, то что стоит за ним, что привело к этому? Если бы вы спросили меня лет 20 назад, возможно ли вылечить аутизм, я бы сказал, что если он диагностирован, то это пожизненно, мы лишь можем как-то адаптировать человека, приспособить его к жизни. Однако сейчас ВОЗ говорит, что 20% людей с диагнозом аутизм выздоравливают», — добавил Морозов. В 2008 году резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 2 апреля был признан Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма. К числу главных причин развития нарушений социальной адаптации специалисты относят генетические и экологические, то есть наследственность и влияние окружающей среды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В группе риска по развитию аутизма находятся дети в возрасте от года до полутора лет. Сам диагноз может быть поставлен в 3 года. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Центра социализации и персонализации образования детей, председатель Общества помощи аутичным детям «Добро», кандидат биологических наук Сергей Морозов. «Дети могут попасть в группы риска по аутизму в раннем возрасте, в год, в полтора года. В этот период с ними чаще всего контактирует участковый педиатр, который что-то может заметить. Сам диагноз может быть поставлен в 3 года, но работать начинать нужно раньше. Однако в реальности это происходит в возрасте 4 — 4,5 лет, а если эти дети находятся далеко от Москвы, то еще позже», — объяснил Сергей Морозов. Спикер отметил, что до сих пор нет точного объяснения, что такое аутизм и что приводит к нарушению социального взаимодействия ребенка. «Сейчас отдельные симптомы аутизма выявляют у некоторых людей, у которых никакой связи с этим диагнозом нет, он не был поставлен и их родственникам. Поэтому сейчас наиболее актуальным является вопрос — что это за нарушения. Если брать критерий поведенческий, то что стоит за ним, что привело к этому? Если бы вы спросили меня лет 20 назад, возможно ли вылечить аутизм, я бы сказал, что если он диагностирован, то это пожизненно, мы лишь можем как-то адаптировать человека, приспособить его к жизни. Однако сейчас ВОЗ говорит, что 20% людей с диагнозом аутизм выздоравливают», — добавил Морозов. В 2008 году резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 2 апреля был признан Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма. К числу главных причин развития нарушений социальной адаптации специалисты относят генетические и экологические, то есть наследственность и влияние окружающей среды.