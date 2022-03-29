Екатеринбуржцы опаздывают на работу из-за ремонта двух развязок

Чтобы проехать километровый участок жителям приходится около получаса стоять в пробках Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге, из-за строительных работ на развязке улица Луганская — переулок Базовый и в периметре Водительского проезда — улицы Белинского — улицы Самолетной горожане ежедневно встают в продолжительные автомобильные пробки. По словам граждан, чтобы проехать участок длиной в один километр требуется полчаса времени.

«Этот путь [где строится ТЦ „Золотой“] от Самолетной до станции метро Ботаническая занимает порядка 30 минут в час пик. В пробках стоят все — там ведь и автобусы и троллейбусы ходят», — сообщает читатель.

Уточняется, что пробки на этом участке стали головной болью жителей после начала работ на развязке на пересечении ул. Луганской с пер. Базовым в сторону города из Кольцово. «Если до [11 марта] можно было встрять в пробке максимум минут на 15, то с тех пор это ежедневная проблема. Перекрыто два выезда из спальных районов (Химмаш, Уктус, Кольцово, Компрессорный, — прим. URA.RU), все их жители либо опаздывают на работу, либо вынуждены вставать на часы раньше — не проехать ни по Объездной, ни по Самолетной», — сетуют горожане.

Кроме того, стало заметно, что строители к работе начали относится неохотно. По словам жителей районов, погрязших в пробках, ни по утрам, ни по вечерам не заметно рабочих на строительстве дороги у ТЦ «Золотой». К моменту публикации на проблемном участке все еще затруднено движение.

Подобную ситуацию ранее под свой контроль взяли мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. В результате на ремонте развязки на Луганской в сторону Кольцово велась круглосуточная работа. Но ремонтники не смогли сдать объект вовремя — полноценное открытие проезда состоялось спустя две недели после установленной властями даты.

Если вы ежедневно стоите в этой пробке, столкнулись с какими-либо трудностями или просто хотите что-то рассказать — напишите нам .

Участок рядом со строительством ТЦ «Золотой» на 14:00 30 марта Данные «Яндекс.Карт»

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