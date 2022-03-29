Пермские евангелисты вступили в новый конфликт с мэрией

Администрация Перми в арбитраже взыскивает с евангелистов долги за землю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской, которое владеет зданием ДК им. Ленина в Перми, потребовало провести новую экспертизу по арбитражному делу о незаконном обогащении. Речь идет о почти 12 млн рублей, которые с евангелистов требует мэрия Перми.

«В епархиальном управлении считают, что полученное заключение землеустроительной экспертизы, которую проводило АНО „Союзэкспертиза-Пермь“, не является достоверным доказательством, так как процедура проводилась с нарушениями. Главное из них, по мнению организации, отсутствие реального осмотра объекта», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Евангелисты просят, чтобы экспертизу, решение о проведении которой принял суд, заново провело Бюро технической инвентаризации.

Задолженность за пользование земельным участком в размере 11,8 млн рублей образовалась в период с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2021. Рассмотрение иска мэрии к епархиальному управлению началось в ноябре 2021 года. Юристы администрации Перми данные экспертизы в суде назвали корректными. Выезд на место не требуется, эксперты основывались на паспорте объекта, который предоставила епархия.

Пермские власти уже много лет пытаются вернуть в муниципальную собственность здание городского ДК им. Ленина, которое в 2005 году у «Мотовилихинских заводов» за 50 млн рублей купили евангелисты. Но договориться с религиозной организацией пока не получается. Они готовы продать объект, но по цене в 10-15 раз выше рыночной.

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