29 марта 2022

Тюменскую область ждет буря с мокрым снегом

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Курган, снег, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, дорога, пешеход, порывистый ветер
Тюменцев ожидают мокрый снег и сильный ветер Фото:

Ветер с порывами до 19 метров в секунду и мокрый снег ожидаются в Тюменской области 31 марта. Об этом URA.RU рассказали в тюменском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«31 марта на юге Тюменской области ночью небольшие, местами умеренные осадки (преимущественно мокрый снег), в отдельных районах отложения мокрого снега, ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы — 15-19 м/с. Температура воздуха — от -1 до -6», — рассказали URA.RU в тюменском ЦГМС.

Днем снег продолжится, никуда не денется и ветер (от 8 до 13 метров в секунду). Днем воздух прогреется максимум до +4 градусов.

Из-за сильного ветра в регионе возможны различные ЧП: от аварий на электросетях до падения деревьев. Также не исключены проблемы на дорогах: плохая видимость и ограничение движения.

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Ветер с порывами до 19 метров в секунду и мокрый снег ожидаются в Тюменской области 31 марта. Об этом URA.RU рассказали в тюменском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «31 марта на юге Тюменской области ночью небольшие, местами умеренные осадки (преимущественно мокрый снег), в отдельных районах отложения мокрого снега, ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы — 15-19 м/с. Температура воздуха — от -1 до -6», — рассказали URA.RU в тюменском ЦГМС. Днем снег продолжится, никуда не денется и ветер (от 8 до 13 метров в секунду). Днем воздух прогреется максимум до +4 градусов. Из-за сильного ветра в регионе возможны различные ЧП: от аварий на электросетях до падения деревьев. Также не исключены проблемы на дорогах: плохая видимость и ограничение движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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