Тюменскую область ждет буря с мокрым снегом

Тюменцев ожидают мокрый снег и сильный ветер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ветер с порывами до 19 метров в секунду и мокрый снег ожидаются в Тюменской области 31 марта. Об этом URA.RU рассказали в тюменском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«31 марта на юге Тюменской области ночью небольшие, местами умеренные осадки (преимущественно мокрый снег), в отдельных районах отложения мокрого снега, ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы — 15-19 м/с. Температура воздуха — от -1 до -6», — рассказали URA.RU в тюменском ЦГМС.

Днем снег продолжится, никуда не денется и ветер (от 8 до 13 метров в секунду). Днем воздух прогреется максимум до +4 градусов.

Из-за сильного ветра в регионе возможны различные ЧП: от аварий на электросетях до падения деревьев. Также не исключены проблемы на дорогах: плохая видимость и ограничение движения.