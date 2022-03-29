Ученики школ смогут обедать в столовой все вместе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО продлевают короновирусные ограничения. Как сообщается в опубликованном документе, режим повышенной готовности был продлен до 1 мая.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ „О введении режима повышенной готовности“. В абзаце первом пункта 3 слова „до 01 апреля 2022“ заменить словами „до 01 мая 2022“», — говорится в тексте документа.

После подписания документа губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, был отменен короновирусный режим работы школ, а именно теперь уроки будут проходить в одно время. А также школьники смогут вместе обедать в столовой. Также больше не нужно проводить после каждого занятия дезинфекцию помещения.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор отменил часть ограничений для детских и молодежных образовательных и социальных организаций в ЯНАО. Было снято требование об отдельном учебном кабинете для школьников. Однако власти округа не будут отменять масочный режим. Как рассказала URA.RU руководитель управления Роспотребнадзора по региону Людмила Нечепуренко, показатели заболеваемости в ЯНАО выше общероссийских.