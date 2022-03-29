В ХМАО мошенники скопировали аккаунт чиновницы для сбора данных

В соцсетях мошенники создали фейковый аккаунт чиновницы из ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В социальных сетях мошенники пытаются узнать персональные данный жителей региона, прикрываясь именем первого заместителя директора департамента социального развития ХМАО Светланы Кругловой. Об этом рассказали в официальной группе департамента социального развития ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

«В социальной сети „Вконтакте“ была создана фейковая страница первого заместителя директора Депсоцразвития Югры Кругловой Светланы Вячеславовны. С фейковой страницы поступают сообщения с запросом персональных данных. Не отвечайте на данное сообщение!» — написали окружном в департаменте.

Тем, кто уже ответил на сообщение рекомендуют обратиться в правоохранительные органы. Сам профиль подписан как Светлана Вячеславна — с неправильным отчеством. На момент публикации профиль не заблокирован в социальных сетях.

Ранее URA.RU писало, что ранее мошенники действовали от лица директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского. Тогда они разослали предприятиям региона письма с просьбой пожертвовать деньги на покупку вакцины от коронавируса «Спутник V».

Сообщение мошенников с фейкового аккаунта Департамент социального развития ХМАО