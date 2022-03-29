29 марта 2022
28 марта 2022

В ХМАО мошенники скопировали аккаунт чиновницы для сбора данных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социальная сеть ВКонтакте. Курган, наушники, вконтакте, соцсеть, пк, мессенджер, персональный компьютер, социальная сеть, вк, интернет, компьютер, интернет зависимость
В соцсетях мошенники создали фейковый аккаунт чиновницы из ХМАО Фото:

В социальных сетях мошенники пытаются узнать персональные данный жителей региона, прикрываясь именем первого заместителя директора департамента социального развития ХМАО Светланы Кругловой. Об этом рассказали в официальной группе департамента социального развития ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

«В социальной сети „Вконтакте“ была создана фейковая страница первого заместителя директора Депсоцразвития Югры Кругловой Светланы Вячеславовны. С фейковой страницы поступают сообщения с запросом персональных данных. Не отвечайте на данное сообщение!» — написали окружном в департаменте.

Тем, кто уже ответил на сообщение рекомендуют обратиться в правоохранительные органы. Сам профиль подписан как Светлана Вячеславна — с неправильным отчеством. На момент публикации профиль не заблокирован в социальных сетях.

Ранее URA.RU писало, что ранее мошенники действовали от лица директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского. Тогда они разослали предприятиям региона письма с просьбой пожертвовать деньги на покупку вакцины от коронавируса «Спутник V».

Сообщение мошенников с фейкового аккаунта

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В социальных сетях мошенники пытаются узнать персональные данный жителей региона, прикрываясь именем первого заместителя директора департамента социального развития ХМАО Светланы Кругловой. Об этом рассказали в официальной группе департамента социального развития ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «В социальной сети „Вконтакте“ была создана фейковая страница первого заместителя директора Депсоцразвития Югры Кругловой Светланы Вячеславовны. С фейковой страницы поступают сообщения с запросом персональных данных. Не отвечайте на данное сообщение!» — написали окружном в департаменте. Тем, кто уже ответил на сообщение рекомендуют обратиться в правоохранительные органы. Сам профиль подписан как Светлана Вячеславна — с неправильным отчеством. На момент публикации профиль не заблокирован в социальных сетях. Ранее URA.RU писало, что ранее мошенники действовали от лица директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского. Тогда они разослали предприятиям региона письма с просьбой пожертвовать деньги на покупку вакцины от коронавируса «Спутник V».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...