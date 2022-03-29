В столице ХМАО назначили нового спортивного функционера

В управление физической культуры и молодежной политики Ханты-Мансийска назначили директора Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

На должность директора управления физической культуры, спорта и молодежной политики в Ханты-Мансийске назначен Алексей Малышев. Ранее он работал помощником вице-мэра, курирующего спорт. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«Алексей Малышев назначен на должность начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики. Он ранее значился помощником заместителя главы Ирины Черкуновой, которая отвечает за спорт и молодежную политику. Поэтому с этой сферой Малышев знаком очень хорошо», — сказали в мэрии.

Ранее должность директора управления занимал Александр Комарницкий. Он приехал в Ханты-Мансийск из Нефтеюганска. В январе этого года Комарницкий покинул должность и вернулся в Нефтеюганск, так как ему предложена должность главы комитета по физической культуре и спорту мэрии Нефтеюганска.