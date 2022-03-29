29 марта 2022

Власти нашли спонсора для проектов к 300-летию Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, лукойл пермь, виды перми, памятник первооткрывателю пермской нефти, офис лукойла
«Лукойл» инвестирует в более 100 проектов в крае Фото:

Нефтегазовая корпорация «Лукойл» и 25 муниципалитетов Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве на 2022 год. Корпорация направит инвестиции в краевые территории для постройки социальных объектов, в том числе проектов к 300-летию Перми, сообщается на сайте правительства региона.

«Представитель президента компании „ЛУКОЙЛ“ в Пермском крае Олег Третьяков и главы 25 муниципальных образований региона подписали соглашения о сотрудничестве на 2022 год», — сообщается на сайте. Инвестиции получат более 100 проектов в Пермском крае.

К примеру, при поддержке компании в этому году планируют завершить строительство двух общежитий пермского Политеха. Из проектов к юбилею столицы края рассчитывают построить новую сцену местного ТЮЗа.

Формат подписания подобных соглашений между «Лукойлом» и главами муниципалитетов существуют с 2002 года. Ежегодно нефтяная компания инвестирует в различные объекты Пермского края. Так в 2021 году в регион было вложено более 1 млрд рублей.

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Нефтегазовая корпорация «Лукойл» и 25 муниципалитетов Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве на 2022 год. Корпорация направит инвестиции в краевые территории для постройки социальных объектов, в том числе проектов к 300-летию Перми, сообщается на сайте правительства региона. «Представитель президента компании „ЛУКОЙЛ“ в Пермском крае Олег Третьяков и главы 25 муниципальных образований региона подписали соглашения о сотрудничестве на 2022 год», — сообщается на сайте. Инвестиции получат более 100 проектов в Пермском крае. К примеру, при поддержке компании в этому году планируют завершить строительство двух общежитий пермского Политеха. Из проектов к юбилею столицы края рассчитывают построить новую сцену местного ТЮЗа. Формат подписания подобных соглашений между «Лукойлом» и главами муниципалитетов существуют с 2002 года. Ежегодно нефтяная компания инвестирует в различные объекты Пермского края. Так в 2021 году в регион было вложено более 1 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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