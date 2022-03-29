В ХМАО выделили миллиарды рублей на борьбу с санкциями

Власти ХМАО выделили 6 миллиардов рублей на борьбу с санкциями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти ХМАО выделили шесть миллиардов рублей на поддержку малого и крупного бизнеса, а также медицины и уровня жизни населения. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Правительство приняло план первоочередных действий по развитию экономики региона в условиях санкций на 2022 год. В документе закреплено 53 меры поддержки для малого и крупного бизнеса, уровня жизни населения, медицины. На реализацию данного комплекса мероприятий будет направлено почти 6 млрд рублей», — сказали в окружном департаменте.

Большая часть суммы — 3,2 млрд рублей, выделено на поддержку социально не защищенных категорий граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение. Еще 1,5 млрд рублей выделено на пополнение капитала Фонда развития Югры для увеличения финансовой поддержки предпринимателей. Оставшиеся средства распределены на организацию рабочих мест для сотрудников, находящихся под риском увольнения, на соцвыплаты, медицину, поддержку малого и среднего предпринимательства, а также на компенсацию части затрат производителям хлеба.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО разработали план по борьбе с западными санкциями. Они стали ответом стран Запада на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран говорили, что должны нанести удар по всей экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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