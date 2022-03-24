Власти ХМАО разработали план борьбы с западными санкциями

Югорские власти разработали меры по борьбе с санкциями запада Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство Югры приняло план по обеспечению развития экономики в условиях санкций. Об этом сообщается в официальном telegram-канале властей ХМАО.

«В этом документе, который подготовлен сейчас, регулируются вопросы снижения налоговой нагрузки для организаций, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предотвращения роста безработицы, поддержки отдельных категорий граждан, системообразующих организаций, обеспечения бесперебойного функционирования предприятий, в том числе занятых в импортозамещении и агропромышленном комплексе, а также транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального комплекса», — прокомментировала губернатор ХМАО.

Она также добавила, принятый документ будет изменяться в соответствии с требованиями времени. Кроме того, появится рабочая группа по новой индустриализации экономики региона.

Ранее URA.RU сообщало, что уральский полпред Владимир Якушев дал поручение уральским властям максимально заменять поставщиков из Европы российскими компаниями. Незадолго до этого полпред заявлял, что важнейшей задачей сегодня является перестройка экономики УрФО в условиях санкций. Для этого, по его словам, власти должны позволить спокойно работать бизнесу.

Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.

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