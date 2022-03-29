29 марта 2022

Пермский военнослужащий погиб в ходе спецоперации на Украине

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, похороны, поминки, прощание, искуственные цветы
Контрактник из Добрянки погиб на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец города Добрянка Пермского края Дмитрий Данилов. Об этом URA.RU сообщили в городском военный комиссар Добрянки Сергей Софьин.

«Да, информацию [о гибели военнослужащего Дмитрия Данилова] подтверждаем», — сказал Софьин. По информации издания «Зори Плюс», до 2014 года пермяк служил в городской пожарной части № 115, после чего поступил на службу по контракту.

О проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Он заявил, что это вынужденное решение, направленное на защиту народа Донбасса от многолетнего геноцида. Путин особо подчеркивал, что Россия не преследует цели оккупировать Украину. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец города Добрянка Пермского края Дмитрий Данилов. Об этом URA.RU сообщили в городском военный комиссар Добрянки Сергей Софьин. «Да, информацию [о гибели военнослужащего Дмитрия Данилова] подтверждаем», — сказал Софьин. По информации издания «Зори Плюс», до 2014 года пермяк служил в городской пожарной части № 115, после чего поступил на службу по контракту. О проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Он заявил, что это вынужденное решение, направленное на защиту народа Донбасса от многолетнего геноцида. Путин особо подчеркивал, что Россия не преследует цели оккупировать Украину. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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