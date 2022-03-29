Мэр из ХМАО объяснил причины своей отставки

Глава Югорска Андрей Бородкин заявил, что хочет сменить сферу деятельности Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Глава Югорска Андрей Бородкин ушел в отставку в связи с желанием сменить сферу деятельности. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

«Я принял решение о сложении полномочий главы города. Решение далось мне нелегко, но оно взвешенное и своевременное, в первую очередь в силу личных обстоятельств и планах о дальнейшей самореализации и смене сферы деятельности», — сообщил Бородкин. Он также добавил, что всегда с теплотой будет вспоминать годы на посту руководителя города. Источник URA.RU в городской мэрии сообщил, что чиновник после отставки не намерен уезжать из Югорска.

Ранее URA.RU сообщало, что Бородкин объявил о своей отставке губернатору Югры Натальи Комаровой. До этого о сложении полномочий заявил глава Покачей Владимир Степура.