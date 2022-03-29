29 марта 2022
28 марта 2022

Мэр из ХМАО объяснил причины своей отставки

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник, бизнесмен, портфель. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, бизнес, портфели депутатов, портфель министра
Глава Югорска Андрей Бородкин заявил, что хочет сменить сферу деятельности Фото:

Глава Югорска Андрей Бородкин ушел в отставку в связи с желанием сменить сферу деятельности. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

«Я принял решение о сложении полномочий главы города. Решение далось мне нелегко, но оно взвешенное и своевременное, в первую очередь в силу личных обстоятельств и планах о дальнейшей самореализации и смене сферы деятельности», — сообщил Бородкин. Он также добавил, что всегда с теплотой будет вспоминать годы на посту руководителя города. Источник URA.RU в городской мэрии сообщил, что чиновник после отставки не намерен уезжать из Югорска.

Ранее URA.RU сообщало, что Бородкин объявил о своей отставке губернатору Югры Натальи Комаровой. До этого о сложении полномочий заявил глава Покачей Владимир Степура.

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Глава Югорска Андрей Бородкин ушел в отставку в связи с желанием сменить сферу деятельности. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». «Я принял решение о сложении полномочий главы города. Решение далось мне нелегко, но оно взвешенное и своевременное, в первую очередь в силу личных обстоятельств и планах о дальнейшей самореализации и смене сферы деятельности», — сообщил Бородкин. Он также добавил, что всегда с теплотой будет вспоминать годы на посту руководителя города. Источник URA.RU в городской мэрии сообщил, что чиновник после отставки не намерен уезжать из Югорска. Ранее URA.RU сообщало, что Бородкин объявил о своей отставке губернатору Югры Натальи Комаровой. До этого о сложении полномочий заявил глава Покачей Владимир Степура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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