В ХМАО еще один мэр объявил об отставке губернатору

Глава Югорска Андрей Бородкин ушел в отставку. Эту информацию URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО.
«Глава города Югорск Андрей Бородкин сообщил о завершении работы на должности главы муниципального образования. Об этом он проинформировал губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову», — говорится в сообщении депсвязей. Пост главы города Бородкин занимал с 2018 года. «В ближайшее время в соответствии с уставом думой Югорска будет объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, депутатам предстоит выбрать нового руководителя муниципального образования», — указано на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что 28 марта стало известно о том, что глава Покачей Владимир Степура написал заявление об отставке. Губернатор ХМАО поддержала это решение.
Глава Югорска Андрей Бородкин ушел в отставку. Эту информацию URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Глава города Югорск Андрей Бородкин сообщил о завершении работы на должности главы муниципального образования. Об этом он проинформировал губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову», — говорится в сообщении депсвязей. Пост главы города Бородкин занимал с 2018 года. «В ближайшее время в соответствии с уставом думой Югорска будет объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, депутатам предстоит выбрать нового руководителя муниципального образования», — указано на официальном сайте органов государственной власти ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что 28 марта стало известно о том, что глава Покачей Владимир Степура написал заявление об отставке. Губернатор ХМАО поддержала это решение.