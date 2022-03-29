29 марта 2022
28 марта 2022

В ХМАО еще один мэр объявил об отставке губернатору

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг помощника Президента РФ Игоря Левитина. Москва, депутат, чиновник, папка, портфель
Глава Югорска Андрей Бородкин написал заявление на увольнение Фото:

Глава Югорска Андрей Бородкин ушел в отставку. Эту информацию URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО.

«Глава города Югорск Андрей Бородкин сообщил о завершении работы на должности главы муниципального образования. Об этом он проинформировал губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову», — говорится в сообщении депсвязей. Пост главы города Бородкин занимал с 2018 года. «В ближайшее время в соответствии с уставом думой Югорска будет объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, депутатам предстоит выбрать нового руководителя муниципального образования», — указано на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что 28 марта стало известно о том, что глава Покачей Владимир Степура написал заявление об отставке. Губернатор ХМАО поддержала это решение.

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Глава Югорска Андрей Бородкин ушел в отставку. Эту информацию URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Глава города Югорск Андрей Бородкин сообщил о завершении работы на должности главы муниципального образования. Об этом он проинформировал губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову», — говорится в сообщении депсвязей. Пост главы города Бородкин занимал с 2018 года. «В ближайшее время в соответствии с уставом думой Югорска будет объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, депутатам предстоит выбрать нового руководителя муниципального образования», — указано на официальном сайте органов государственной власти ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что 28 марта стало известно о том, что глава Покачей Владимир Степура написал заявление об отставке. Губернатор ХМАО поддержала это решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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