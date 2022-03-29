В ХМАО еще один мэр объявил об отставке губернатору

30 марта 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Глава Югорска Андрей Бородкин написал заявление на увольнение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Югорска Андрей Бородкин ушел в отставку. Эту информацию URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Глава города Югорск Андрей Бородкин сообщил о завершении работы на должности главы муниципального образования. Об этом он проинформировал губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову», — говорится в сообщении депсвязей. Пост главы города Бородкин занимал с 2018 года. «В ближайшее время в соответствии с уставом думой Югорска будет объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, депутатам предстоит выбрать нового руководителя муниципального образования», — указано на официальном сайте органов государственной власти ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что 28 марта стало известно о том, что глава Покачей Владимир Степура написал заявление об отставке. Губернатор ХМАО поддержала это решение. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Югорска Андрей Бородкин ушел в отставку. Эту информацию URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Глава города Югорск Андрей Бородкин сообщил о завершении работы на должности главы муниципального образования. Об этом он проинформировал губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову», — говорится в сообщении депсвязей. Пост главы города Бородкин занимал с 2018 года. «В ближайшее время в соответствии с уставом думой Югорска будет объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, депутатам предстоит выбрать нового руководителя муниципального образования», — указано на официальном сайте органов государственной власти ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что 28 марта стало известно о том, что глава Покачей Владимир Степура написал заявление об отставке. Губернатор ХМАО поддержала это решение.