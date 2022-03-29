Курганские фермеры готовы замещать импортные продукты

Курганские фермеры представят свою продукцию в Новом Уренгое Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские сельхозтоваропроизводители готовы замещать импортные продукты, гарантируя качество. Об этом заявил председатель перерабатывающего кооператива «Натуральный фермерский продукт» Евгений Корытов.

«В условиях экономических санкций Курганская область, как и вся страна, переключается на импортозамещение. Идет рост новых производств, а уже действующие предприятия осваивают новые виды продукции. […] Кооператив „Натуральный фермерский продукт“ ежегодно увеличивает ассортимент, выпуская уже 12 видов продукции. Наши производители активно замещают импортные продукты, гарантируя при этом качество!» — цитирует Евгения Корытова пресс-служба правительства Курганской области.

В качестве примера Корытов привел новый кооператив по переработке молока в селе Пушкино, который начал выпускать сыры. Продукцию курганских фермеров областные власти намерены представлять на выставках и праздничных мероприятиях в соседних регионах, помогая осваивать новые рынки. Ближайшее мероприятие пройдет в Новом Уренгое 2—3 апреля. Там будут представлены мясные полуфабрикаты и колбасы, сыры, сметана, сливочное и подсолнечное масло, мед и мясо баранины производителей Куртамышского района; картофель и овощи из Кетовского района.

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