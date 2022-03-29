ФСБ задержали сотрудника компании сотовой связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудник одного из филиалов компании сотовой связи в Кургане передавал злоумышленникам разговоры клиентов. На след подозреваемого вышли сотрудники УФСБ России по Курганской области, передает пресс-служба СУ СК России по Курганской области.

«В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Неправомерные действия подозреваемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Курганской области», — говорится в релизе областного СУ СК.

Подозреваемый, являясь сотрудником компании сотовой связи, незаконно получил доступ к данным о сообщениях и телефонным переговорам абонентов. Затем работник передал сведения заинтересованным лицам. Они использовали полученные данные в противозаконных целях. Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

URA.RU ранее писало, что в Курганской области сотрудник дилера одной из компаний сотовой связи подозревается в продаже персональных данных. Мужчину также задержали сотрудники регионального ФСБ.

В Кургане задержан подозреваемый (справа) в «сливе» разговоров клиентов Фото УФСБ России по Курганской области