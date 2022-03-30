Депутата Госдумы Делягина объявили в международный розыск

В отношении Михаила Делягина возбуждено уголовное дело в Азербайджане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила российского депутата Михаила Делягина в международный розыск. По мнению правоохранительных органов страны, депутат делал провокационные высказывания в эфире федерального телеканала «Россия 1».

«Генеральной прокуратурой проводится расследование в связи с недавними заявлениями в СМИ депутата Государственной Думы Российской Федерации, заместителя председателя Комитета Госдумы по экономической политике Делягина Михаила Геннадьевича, продемонстрировавшего позицию, противоречащую принципам взаимодействия двух государств», — сообщает азербайджанское агентство Caliber. В отношении Делягина возбуждено уголовное дело в соответствии с законодательством Азербайджана.

По данным надзорного ведомства, уголовное преследование в отношении российского депутата инициировали после его заявления в эфире телеканала «Россия 1». Делягин, по мнению правоохранителей, призвал «использовать тактическое ядерное оружие для уничтожения нефтяной промышленности Азербайджана».

Отмечено, что по решению суда в отношении депутата Делягина избрана мера пресечения в виде ареста. Это решение уже направлено в Интерпол. Также сообщается, что дружественным странам предложено оказать содействие для его задержания и экстрадиции в Азербайджан.