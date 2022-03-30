В общей сложности будет перекрыто 15 участков в Екатеринбурге. Перекрывать будут в апреле и мае Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге готовятся к репетициям парада, посвященного годовщине Великой победы 9 мая. Дороги города для военной техники будут перекрывать 5, 7, 12, 14, 19, 21, 25-27, 29—30 апреля и 5-7 и 9 мая на 15 улицах Екатеринбурга в утреннее, дневное и ночное время с перерывами, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

Движение планируют перекрывать на улице Дорожной (от Окраинной до Городской) с 7:40 до 9:30 утра 5, 7, 12, 14, 19 и 21 апреля. Далее в эти же дни с 9 часов утра до 14 часов перекроют Вторую Новосибирскую (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (Палисадная — Братская), Палисадную (2-я Новосибирская — Окраинная), Окраинная (Палисадная — Эскадронная), Эскадронная (Окраинная — Новосибирская), Новосибирская (Эскадронная — 2-я Новосибирская).

В центре перекрывать движение будут на 8 Марта (Малышева — Ельцина), Ельцина (от дома №10 до 8 Марта) 20, 25, 27, 29 апреля и 5 и 7 мая в период с 20 до 4 часов утра последующих дней. По подобной схеме будут перекрыты пр. Ленина (К. Либкнехта — Репина), Репина (пр. Ленина — Малышева) и Татищева (Репина — Мельникова) 25 и 29 апреля, а также 5 и 7 мая с вечера до утра следующего дня. Также в центре будет перекрыт проспект Ленина (от Пушкина до Хохрякова) с 8 часов вечера 20 и 27 апреля до 4 часов утра последующих дней.

На время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения тренировок и парада войск предусмотрено оперативное закрытие движения по улицам Окраинной (от Палисадной до Дорожной), Палисадной (от Окраинной до Новосибирской второй), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Патриса Лумумбы (от Братской до Московской), Московской (от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина), Посадской (от Большакова до Пальмиро Тольятти), Пальмиро Тольятти (от Посадской до Московской), по пандусам транспортной развязки на улице Московской — с 19 часов 25 и 29 апреля, 5 мая, а также с 5 утра 7 и 9 мая.

В добавок ко всему в перечисленные вечерне-ночные репетиции будет запрещено парковаться на Площади 1905 года. Таким образом, стоянка автомобилей напротив мэрии запрещена с 20:00 20 апреля до 04:00 21 апреля, с 20:00 25 апреля до 04:00 26 апреля, с 20:00 27 апреля до 04:00 28 апреля, с 20:00 29 апреля до 04:00 30 апреля, с 20:00 5 мая до 04:00 6 мая, с 05:00 до 12:00 7 мая.

Перекрытия в районе 32 и 19 военных городков 5, 7, 12, 14, 19 и 21 апреля. Эти же улицы будут перекрыты с 19 часов 25, 29 апреля и 5 мая, а также с 5 утра 7 и 9 мая URA.RU

Движение в центре будут перекрывать с 20 часов 20, 25, 27, 29 апреля и 5 и 7 мая в период до 4 часов утра последующих дней URA.RU

В этом периметре перекрытия будут 25 и 29 апреля, а также 5 и 7 мая с 20 часов вечера до 4 часов утра следующего дня URA.RU

Этот весьма большой отрезок дорог Екатеринбурга будут перекрывать с 19 часов 25 и 29 апреля, 5 мая, а также с 5 утра 7 и 9 мая на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения репетиций и, непосредственно, парада URA.RU

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