Люди хотят взять талоны или сдать анализы (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Для записи к врачам в поликлинике в поселке Боровский (Тюменская область) скапливаются большие очереди, в основном состоящие из пожилых людей. Об этом жители поселка рассказали в группе «Боровский Luxury» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по фото, в регистратуру пытаются попасть не менее 30 человек, большинство стоит на улице.

«В 11:00 запись закончилась, вплоть до 13 апреля. Не успели или не достался талон к врачу — ваши проблемы. Успевайте, приходите раньше и так далее. Вот это наша оптимизация», — написала Людмила Попцова в группе «Боровский Luxury» в социальной сети «ВКонтакте».

Речь идет про запись к узким специалистам в поликлинике в поселке Боровский. Учреждение относится к Областной больнице №19. Проблему подтвердили и другие комментаторы.

«Люди стоят с 6:00. По телефону не записывают», «Полный беспредел. Раньше работало три регистратора, два хирурга, два невролога, а сейчас записаться на прием невозможно», — такие мнения высказывают пользователи соцсети.

В департаменте здравоохранения Тюменской области назвали причину очередей. В частности, ажиотажа можно избежать, но его провоцируют сами пациенты.

«Работа процедурного кабинета и выдача талонов начинаются в 8:00, однако зачастую пациенты предпочитают приходить в 7:30, в результате чего и образуется очередь. Стоит отметить, что большую ее часть составляют пенсионеры, которые не ограничены строгим рабочим графиком. Призываем граждан посещать процедуры в более поздние часы, процедурный кабинет работает до 15:42», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что записаться на прием можно и по телефонам 39-33-33, 722-163, либо через Госуслуги. В департаменте признали и недостаток числа специалистов: из-за организации нового КТ-отделения больнице не хватает регистраторов. Вопрос пытаются решить.

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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