30 марта 2022
29 марта 2022

В Якутию отправили 65 курганских автобусов. Горожане завидуют

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, газ, кавз, курганский автобусный завод
Автобусы для Якутии изготовили на Курганском автобусном заводе Фото:

Из Кургана в Якутию в марте отправили 65 автобусов. Данное сообщение размещено на сайте Южно-Уральской железной дороги. Некоторые горожане рассказали URA.RU, что возмущены этим.

«В марте на грузовом терминале станции Курган Южно-Уральской железной дороги произведена отгрузка в Якутию 65 автобусов производства ООО „Курганский автобусный завод“. <…> Для отправки груза специалистами ЮУЖД была выполнена установка автобусов на платформы с применением специального крепления, а также покрытие стекол прочным светоотражающим материалом пенофолом для их защиты от атмосферных осадков и перепадов температур в пути следования», — указано в сообщении.

Представители пресс-службы ЮУЖД отметили, что курганские автобусы адаптированы для эксплуатации в суровых климатических условиях. Их приобрели в рамках госпрограммы по субсидированию техники на газе и поддержке Минпромторга РФ.

Жительница Кургана, пожелавшая остаться анонимной, рассказала URA.RU, что возмущена этим. «Нам приходится ездить на ржавых ПАЗиках, а в другие регионы отправляют новые курганские автобусы. Становится завидно и обидно», — объяснила она. Другой горожанин тоже сообщил URA.RU, что его не устраивает такое положение вещей.

В 2021 году стало известно, что Курганский автобусный завод изготавливает для Никарагуа 250 автобусов, которые передадут стране безвозмездно. Также недавно в Киргизию передали 58 пожарных машин, произведенных в Курганской области.

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Из Кургана в Якутию в марте отправили 65 автобусов. Данное сообщение размещено на сайте Южно-Уральской железной дороги. Некоторые горожане рассказали URA.RU, что возмущены этим. «В марте на грузовом терминале станции Курган Южно-Уральской железной дороги произведена отгрузка в Якутию 65 автобусов производства ООО „Курганский автобусный завод“. <…> Для отправки груза специалистами ЮУЖД была выполнена установка автобусов на платформы с применением специального крепления, а также покрытие стекол прочным светоотражающим материалом пенофолом для их защиты от атмосферных осадков и перепадов температур в пути следования», — указано в сообщении. Представители пресс-службы ЮУЖД отметили, что курганские автобусы адаптированы для эксплуатации в суровых климатических условиях. Их приобрели в рамках госпрограммы по субсидированию техники на газе и поддержке Минпромторга РФ. Жительница Кургана, пожелавшая остаться анонимной, рассказала URA.RU, что возмущена этим. «Нам приходится ездить на ржавых ПАЗиках, а в другие регионы отправляют новые курганские автобусы. Становится завидно и обидно», — объяснила она. Другой горожанин тоже сообщил URA.RU, что его не устраивает такое положение вещей. В 2021 году стало известно, что Курганский автобусный завод изготавливает для Никарагуа 250 автобусов, которые передадут стране безвозмездно. Также недавно в Киргизию передали 58 пожарных машин, произведенных в Курганской области.
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