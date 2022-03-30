Посольство Словении в Киеве лишили флага из-за схожести с РФ

31 марта 2022 в 03:39 Размер текста - 17 +

Российский флаг отличается от словенского только тем, что на нем нет герба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Дипломатов из Словении попросили снять флаг со своего посольства из-за того, что он похож на российский триколор. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы словенского посольства на Украине Боштьян Лесьяк. Как сообщает Словенское агентство печати, когда дипломаты из Словении прибыли в Киев, Боштьян Лесьяк поднял словенский флаг над посольством, передает ТАСС. Спустя несколько дней к нему обратились сотрудники украинской нацгвардии и полиции с просьбой временно снять словенский флаг, аргументируя это тем, что «он слишком похож на российский». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Дипломатов из Словении попросили снять флаг со своего посольства из-за того, что он похож на российский триколор. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы словенского посольства на Украине Боштьян Лесьяк. Как сообщает Словенское агентство печати, когда дипломаты из Словении прибыли в Киев, Боштьян Лесьяк поднял словенский флаг над посольством, передает ТАСС. Спустя несколько дней к нему обратились сотрудники украинской нацгвардии и полиции с просьбой временно снять словенский флаг, аргументируя это тем, что «он слишком похож на российский». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».