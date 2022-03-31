В Госдуму внесли закон о легализации ЧВК

31 марта 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

Миронов предложил легализовать ЧВК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о частных военных компаниях (ЧВК). Об этом в своем telegtam-канале сообщил лидер «Справедливой России-За правду» Сергей Миронов. «Сегодня мы внесли в Государственную Думу законопроект о ЧВК», — написал Миронов. По его словам, сегодня частные военные компании «становятся важными инструментами реализации национальных интересов без прямого участия государства». Он добавил, что «в случае законодательного урегулирования ЧВК могут принять активное участие в защите прав и свобод россиян за рубежом». Также, по мнению Миронова, речь может идти об охране сотрудников российских компаний за границей, а также борьбе с террористическими угрозами. По данным СМИ, сейчас в России существует так называемая ЧВК «Вагнера». Однако официального статуса у нее нет. По информации различных изданий, в разные годы ее сотрудников видели в Сирии, Ливии и ЦАР. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о частных военных компаниях (ЧВК). Об этом в своем telegtam-канале сообщил лидер «Справедливой России-За правду» Сергей Миронов. «Сегодня мы внесли в Государственную Думу законопроект о ЧВК», — написал Миронов. По его словам, сегодня частные военные компании «становятся важными инструментами реализации национальных интересов без прямого участия государства». Он добавил, что «в случае законодательного урегулирования ЧВК могут принять активное участие в защите прав и свобод россиян за рубежом». Также, по мнению Миронова, речь может идти об охране сотрудников российских компаний за границей, а также борьбе с террористическими угрозами. По данным СМИ, сейчас в России существует так называемая ЧВК «Вагнера». Однако официального статуса у нее нет. По информации различных изданий, в разные годы ее сотрудников видели в Сирии, Ливии и ЦАР.