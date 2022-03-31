Росгвардейцы задержали высокопоставленного сотрудника СБУ

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Несанкционированная акция против принятия поправок к Конституции РФ на Пушкинской площади в Москве. Москва, автозак, задержание активистов, митинг, полиция, росгвардия, космонавты, винтилово, дождь, петровка улица
Операцию провели сотрудники Росгвардии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Росгвардии задержали высокопоставленного сотрудника СБУ. Это произошло в Киевской области.

«Поисковая группа при досмотре жилого дома обнаружила подозрительного мужчину. Установлено, что задержанный является высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении ведомства. В релизе уточняется, что в доме нашли семь единиц огнестрельного оружия и более 240 патронов. В Росгвардии предполагают, что гражданин координировал действия диверсантов из нацбатов в северо-западной части Киевщины.

Все это произошло в рамках проводимой на Украине российской спецоперации. Она стартовала 24 февраля. Основная цель — денацификация и демилитаризация страны. Одним из направлений наступления является северное — киевское.

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Бойцы Росгвардии задержали высокопоставленного сотрудника СБУ. Это произошло в Киевской области. «Поисковая группа при досмотре жилого дома обнаружила подозрительного мужчину. Установлено, что задержанный является высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении ведомства. В релизе уточняется, что в доме нашли семь единиц огнестрельного оружия и более 240 патронов. В Росгвардии предполагают, что гражданин координировал действия диверсантов из нацбатов в северо-западной части Киевщины. Все это произошло в рамках проводимой на Украине российской спецоперации. Она стартовала 24 февраля. Основная цель — денацификация и демилитаризация страны. Одним из направлений наступления является северное — киевское.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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