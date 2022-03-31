Росгвардейцы задержали высокопоставленного сотрудника СБУ

Операцию провели сотрудники Росгвардии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Росгвардии задержали высокопоставленного сотрудника СБУ. Это произошло в Киевской области.

«Поисковая группа при досмотре жилого дома обнаружила подозрительного мужчину. Установлено, что задержанный является высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении ведомства. В релизе уточняется, что в доме нашли семь единиц огнестрельного оружия и более 240 патронов. В Росгвардии предполагают, что гражданин координировал действия диверсантов из нацбатов в северо-западной части Киевщины.

Все это произошло в рамках проводимой на Украине российской спецоперации. Она стартовала 24 февраля. Основная цель — денацификация и демилитаризация страны. Одним из направлений наступления является северное — киевское.