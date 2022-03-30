1 апреля школы Курганской области начнут прием заявлений о зачислении детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с 1 апреля начнется прием заявлений на зачисление в школу будущих первоклассников. В департаменте образования рассказали о правилах подачи документов и зачислении детей в школы.

Как подать документы?

— Лично в общеобразовательную организацию. Запись детей в 1 класс на 2022-2023 учебный год возможна с 01.04.2022 по 05.09.2022. При записи ребенка в школу с 01.04.2022 по 30.06.2022 необходимо учитывать территорию города, за которой закреплена школа. Без учета территории «по прописке» в услуге будет отказано. При возникновении вопросов родителям рекомендуют обратиться к руководству школы или в муниципальный отдел образования.

— Через портал госуслуг подать заявление возможно с 01.04.2022 года с 8 часов 00 минут местного времени. При подаче заявления раньше указанного времени в предоставлении услуги будет автоматически отказано. В поле «Учебный год для зачисления» необходимо указать «Зачисление в будущий учебный год». В случае технических сбоев на Едином портале госуслуг заявление в электронном виде можно подать по ссылке: https://school.gov45.ru (Инструкция для родителей ).

Вопросы по заполнению заявлений можно написать на электронную почту: kurgan.uslugi@yandex.ru.

Как происходит зачисление?

В первую очередь, заявление на обучение в первый класс смогут подать родители детей, проживающих на закрепленной к школе территории, то есть, по месту жительства. Остальным такое право будет предоставлено с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Преимущество при зачислении имеют ребята, у которых старшие братья или сестры уже обучаются в этой школе. В случае если все классы будут укомплектованы, муниципальные власти (учредители) должны помочь с устройством ребенка в другую школу.

Обучение в начальной школе начинается с момента достижения ребенком 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 8 лет. Для обучения в более раннем или более позднем возрасте требуется письменное заявление родителей (законных представителей) и разрешение учредителя школы. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

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