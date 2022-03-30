Послушница Свято-Казанского монастыря Троицка едва не лишилась руки. Женщина работала на кухне с тестомесом, когда ее кисть зажало между валов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
«ЧП произошло в Свято-Казанском женском монастыре. На кухне, во время приготовления теста рука 45-летней женщины попала между валов тестомеса — зажатой оказалась кисть левой руки. К счастью, еще один работник кухни оказался рядом и успел быстро выключить машину», — рассказали URA.RU в пресс-центре ведомства.
Чтобы освободить пережатые валами пальцы спасатели Троицкого ПСО применили универсальный инструмент — комбинированные ручные ножницы. С помощью КНР-70 валы были отжаты, а рука женщины освобождена.
Сейчас состояние пострадавшей находится под контролем врачей. После высвобождения ее сразу передали сотрудникам скорой помощи, ожидавшим окончание работы спасателей.
Руку женщины спасатели вызволяли с помощью специнструмента
пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области
Скорая оказала послушнице медицинскую помощь
пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области
Послушница Свято-Казанского монастыря Троицка едва не лишилась руки. Женщина работала на кухне с тестомесом, когда ее кисть зажало между валов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области. «ЧП произошло в Свято-Казанском женском монастыре. На кухне, во время приготовления теста рука 45-летней женщины попала между валов тестомеса — зажатой оказалась кисть левой руки. К счастью, еще один работник кухни оказался рядом и успел быстро выключить машину», — рассказали URA.RU в пресс-центре ведомства. Чтобы освободить пережатые валами пальцы спасатели Троицкого ПСО применили универсальный инструмент — комбинированные ручные ножницы. С помощью КНР-70 валы были отжаты, а рука женщины освобождена. Сейчас состояние пострадавшей находится под контролем врачей. После высвобождения ее сразу передали сотрудникам скорой помощи, ожидавшим окончание работы спасателей.