30 марта 2022

В челябинском монастыре руку послушницы затянуло в тестомес. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание совместных комиссий депутатов городской Думы по вопросам подготовки к паводку. Курган., аварийно-спасательная служба, база спасателей
На помощь женщине отправились спасатели (фото из архива) Фото:

Послушница Свято-Казанского монастыря Троицка едва не лишилась руки. Женщина работала на кухне с тестомесом, когда ее кисть зажало между валов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«ЧП произошло в Свято-Казанском женском монастыре. На кухне, во время приготовления теста рука 45-летней женщины попала между валов тестомеса — зажатой оказалась кисть левой руки. К счастью, еще один работник кухни оказался рядом и успел быстро выключить машину», — рассказали URA.RU в пресс-центре ведомства.

Чтобы освободить пережатые валами пальцы спасатели Троицкого ПСО применили универсальный инструмент — комбинированные ручные ножницы. С помощью КНР-70 валы были отжаты, а рука женщины освобождена.

Сейчас состояние пострадавшей находится под контролем врачей. После высвобождения ее сразу передали сотрудникам скорой помощи, ожидавшим окончание работы спасателей.

Руку женщины спасатели вызволяли с помощью специнструмента
Скорая оказала послушнице медицинскую помощь

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Послушница Свято-Казанского монастыря Троицка едва не лишилась руки. Женщина работала на кухне с тестомесом, когда ее кисть зажало между валов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области. «ЧП произошло в Свято-Казанском женском монастыре. На кухне, во время приготовления теста рука 45-летней женщины попала между валов тестомеса — зажатой оказалась кисть левой руки. К счастью, еще один работник кухни оказался рядом и успел быстро выключить машину», — рассказали URA.RU в пресс-центре ведомства. Чтобы освободить пережатые валами пальцы спасатели Троицкого ПСО применили универсальный инструмент — комбинированные ручные ножницы. С помощью КНР-70 валы были отжаты, а рука женщины освобождена. Сейчас состояние пострадавшей находится под контролем врачей. После высвобождения ее сразу передали сотрудникам скорой помощи, ожидавшим окончание работы спасателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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