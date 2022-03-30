На помощь женщине отправились спасатели (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Послушница Свято-Казанского монастыря Троицка едва не лишилась руки. Женщина работала на кухне с тестомесом, когда ее кисть зажало между валов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«ЧП произошло в Свято-Казанском женском монастыре. На кухне, во время приготовления теста рука 45-летней женщины попала между валов тестомеса — зажатой оказалась кисть левой руки. К счастью, еще один работник кухни оказался рядом и успел быстро выключить машину», — рассказали URA.RU в пресс-центре ведомства.

Чтобы освободить пережатые валами пальцы спасатели Троицкого ПСО применили универсальный инструмент — комбинированные ручные ножницы. С помощью КНР-70 валы были отжаты, а рука женщины освобождена.

Сейчас состояние пострадавшей находится под контролем врачей. После высвобождения ее сразу передали сотрудникам скорой помощи, ожидавшим окончание работы спасателей.

Руку женщины спасатели вызволяли с помощью специнструмента пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

Скорая оказала послушнице медицинскую помощь пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области