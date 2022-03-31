Путин подписал указ о весеннем призыве

31 марта 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Весенний призыв начинается в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет… в количестве 134500 человек», — говорится в указе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что солдаты-срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. До этого было признано, что некоторое количество срочников все же оказалось на Украине, но их вернули в Россию. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет… в количестве 134500 человек», — говорится в указе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что солдаты-срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. До этого было признано, что некоторое количество срочников все же оказалось на Украине, но их вернули в Россию.