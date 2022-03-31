Путин подписал указ о весеннем призыве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной призывной пункт. Курган, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, дежурный пост, армия, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
Весенний призыв начинается в России Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет… в количестве 134500 человек», — говорится в указе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что солдаты-срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. До этого было признано, что некоторое количество срочников все же оказалось на Украине, но их вернули в Россию.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет… в количестве 134500 человек», — говорится в указе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что солдаты-срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. До этого было признано, что некоторое количество срочников все же оказалось на Украине, но их вернули в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...