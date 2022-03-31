Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет… в количестве 134500 человек», — говорится в указе.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что солдаты-срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. До этого было признано, что некоторое количество срочников все же оказалось на Украине, но их вернули в Россию.
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет… в количестве 134500 человек», — говорится в указе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что солдаты-срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. До этого было признано, что некоторое количество срочников все же оказалось на Украине, но их вернули в Россию.