30 марта 2022

Пьяные птицы перепугали тюменцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, свиристели, птица
Больше всего свиристели любят ягоды красной рябины Фото:

С наступлением весны в Тюменской области все чаще стали появляться «пьяные свиристели». Фотографиями лежащих на земле птиц делятся пользователи в социальных сетях.

«Я сначала подумала, что птица мертвая, испугалась. Повезло, что супруг знал, что такое бывает и как надо поступить», — пишет Дарья М. в комментариях к посту в социальной сети «ВКонтакте».

Но есть пользователи, которым отнеслись к новости о появлении «пьяных свиристелей» с юмором. «Кто подскажет, где эти ягоды находятся? Где их собрать можно?» — спрашивает Иван Лаптев. «Я каждые выходные свиристель», — пишет Иван Федоров.

Орнитологи государственного биологического музея имени К.А.Тимирязева объясняют такое явление тем, что в период неустойчивой погоды, ягоды рябины начинают бродить от перепада температур. В результате в ягодах начинает вырабатываться этиловый спирт, из-за которого и пьянеют птицы. По словам орнитологов, опьяневшую птицу необходимо переложить с дороги в траву, а еще лучше в коробку для сохранности. Когда она протрезвеет, то выпустить ее на свободу.

Фото:

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С наступлением весны в Тюменской области все чаще стали появляться «пьяные свиристели». Фотографиями лежащих на земле птиц делятся пользователи в социальных сетях. «Я сначала подумала, что птица мертвая, испугалась. Повезло, что супруг знал, что такое бывает и как надо поступить», — пишет Дарья М. в комментариях к посту в социальной сети «ВКонтакте». Но есть пользователи, которым отнеслись к новости о появлении «пьяных свиристелей» с юмором. «Кто подскажет, где эти ягоды находятся? Где их собрать можно?» — спрашивает Иван Лаптев. «Я каждые выходные свиристель», — пишет Иван Федоров. Орнитологи государственного биологического музея имени К.А.Тимирязева объясняют такое явление тем, что в период неустойчивой погоды, ягоды рябины начинают бродить от перепада температур. В результате в ягодах начинает вырабатываться этиловый спирт, из-за которого и пьянеют птицы. По словам орнитологов, опьяневшую птицу необходимо переложить с дороги в траву, а еще лучше в коробку для сохранности. Когда она протрезвеет, то выпустить ее на свободу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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