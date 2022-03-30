Больше всего свиристели любят ягоды красной рябины Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С наступлением весны в Тюменской области все чаще стали появляться «пьяные свиристели». Фотографиями лежащих на земле птиц делятся пользователи в социальных сетях.

«Я сначала подумала, что птица мертвая, испугалась. Повезло, что супруг знал, что такое бывает и как надо поступить», — пишет Дарья М. в комментариях к посту в социальной сети «ВКонтакте».

Но есть пользователи, которым отнеслись к новости о появлении «пьяных свиристелей» с юмором. «Кто подскажет, где эти ягоды находятся? Где их собрать можно?» — спрашивает Иван Лаптев. «Я каждые выходные свиристель», — пишет Иван Федоров.

Орнитологи государственного биологического музея имени К.А.Тимирязева объясняют такое явление тем, что в период неустойчивой погоды, ягоды рябины начинают бродить от перепада температур. В результате в ягодах начинает вырабатываться этиловый спирт, из-за которого и пьянеют птицы. По словам орнитологов, опьяневшую птицу необходимо переложить с дороги в траву, а еще лучше в коробку для сохранности. Когда она протрезвеет, то выпустить ее на свободу.

Фото: социальные сети