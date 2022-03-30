Челябинские власти гарантируют, что регион себя прокормит

Аграрии активно готовятся к посевной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Рынок продовольствия в Челябинской области стабилен, поэтому регион не останется без еды. Об этом 31 марта заявил министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин.

«На продовольственном фронте все по плану. Рынок продовольствия в регионе стабилен, без еды мы не останемся», — заявил Кобылин на мероприятии «Большая редакция» в ИД «Гранада Пресс».

По словам министра, регион обеспечивает себя основными продуктами с большим профицитом. Речь идет о крупах, макаронах, картошке, производстве мяса птицы и свинины. В область из-за рубежа в основном поступают фрукты из стран Ближнего Востока и Турции.

«Ажиотажный спрос на продукты. Это нормально, что люди беспокоятся. Такая ситуация возникала с сахаром, которого полно в закромах. Люди это поняли и ситуация пошла на убыль», — отметил Кобылин.

Министр добавил, что аграрии готовятся к посевной. При ее проведении в области не должно возникнуть проблем ни с ГСМ, ни с посадочным материалом.

Региональные власти поддерживают производителей, которые могут заменить зарубежных поставщиков из-за санкций, введенных США и ЕС против России. Они стали ответом на объявление 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам президента РФ Владимира Путина на денацификацию и демилитаризацию.

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