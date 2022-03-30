30 марта 2022

Челябинские власти гарантируют, что регион себя прокормит

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, пшеница, урожай, зерновые, посев
Аграрии активно готовятся к посевной Фото:
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Рынок продовольствия в Челябинской области стабилен, поэтому регион не останется без еды. Об этом 31 марта заявил министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин.

«На продовольственном фронте все по плану. Рынок продовольствия в регионе стабилен, без еды мы не останемся», — заявил Кобылин на мероприятии «Большая редакция» в ИД «Гранада Пресс».

По словам министра, регион обеспечивает себя основными продуктами с большим профицитом. Речь идет о крупах, макаронах, картошке, производстве мяса птицы и свинины. В область из-за рубежа в основном поступают фрукты из стран Ближнего Востока и Турции.

«Ажиотажный спрос на продукты. Это нормально, что люди беспокоятся. Такая ситуация возникала с сахаром, которого полно в закромах. Люди это поняли и ситуация пошла на убыль», — отметил Кобылин.

Министр добавил, что аграрии готовятся к посевной. При ее проведении в области не должно возникнуть проблем ни с ГСМ, ни с посадочным материалом.

Региональные власти поддерживают производителей, которые могут заменить зарубежных поставщиков из-за санкций, введенных США и ЕС против России. Они стали ответом на объявление 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам президента РФ Владимира Путина на денацификацию и демилитаризацию.

Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

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Рынок продовольствия в Челябинской области стабилен, поэтому регион не останется без еды. Об этом 31 марта заявил министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин. «На продовольственном фронте все по плану. Рынок продовольствия в регионе стабилен, без еды мы не останемся», — заявил Кобылин на мероприятии «Большая редакция» в ИД «Гранада Пресс». По словам министра, регион обеспечивает себя основными продуктами с большим профицитом. Речь идет о крупах, макаронах, картошке, производстве мяса птицы и свинины. В область из-за рубежа в основном поступают фрукты из стран Ближнего Востока и Турции. «Ажиотажный спрос на продукты. Это нормально, что люди беспокоятся. Такая ситуация возникала с сахаром, которого полно в закромах. Люди это поняли и ситуация пошла на убыль», — отметил Кобылин. Министр добавил, что аграрии готовятся к посевной. При ее проведении в области не должно возникнуть проблем ни с ГСМ, ни с посадочным материалом. Региональные власти поддерживают производителей, которые могут заменить зарубежных поставщиков из-за санкций, введенных США и ЕС против России. Они стали ответом на объявление 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам президента РФ Владимира Путина на денацификацию и демилитаризацию. Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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