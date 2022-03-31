Грузия выступила против референдума Осетии о вхождении в РФ

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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, отель, грузия, грузинский флаг
В Грузии заявили об «оккупации» Южной Осетии Фото:

Грузия не одобряет обсуждение возможного референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. С таким заявлением выступил вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани.

«Конечно же, разговоры о проведении какого-либо референдума [в Южной Осетии] являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована (Россия признала Южную Осетию — прим. URA.RU). У этой оккупации есть не только политическая, но и правовая оценка», — заявил Залкалиани, передает ТАСС. По его словам, у референдума не будет юридической силы, потому что многие граждане Грузии уехали из Южной Осетии и не могут вернуться.

Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения и придал территориям статус оккупированных регионов. Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о проведении с Россией консультации о референдуме о присоединении, пишет RT. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что Южная Осетия может проголосовать за вхождение в состав РФ в мае и или июне, передает «Национальная служба новостей». Он считает, что 99,9% жителей Южной Осетии одобрят это решение.

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Грузия не одобряет обсуждение возможного референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. С таким заявлением выступил вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани. «Конечно же, разговоры о проведении какого-либо референдума [в Южной Осетии] являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована (Россия признала Южную Осетию — прим. URA.RU). У этой оккупации есть не только политическая, но и правовая оценка», — заявил Залкалиани, передает ТАСС. По его словам, у референдума не будет юридической силы, потому что многие граждане Грузии уехали из Южной Осетии и не могут вернуться. Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения и придал территориям статус оккупированных регионов. Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о проведении с Россией консультации о референдуме о присоединении, пишет RT. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что Южная Осетия может проголосовать за вхождение в состав РФ в мае и или июне, передает «Национальная служба новостей». Он считает, что 99,9% жителей Южной Осетии одобрят это решение.
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