Грузия выступила против референдума Осетии о вхождении в РФ

31 марта 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

В Грузии заявили об «оккупации» Южной Осетии Фото: Сергей Заикин © URA.RU Грузия не одобряет обсуждение возможного референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. С таким заявлением выступил вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани. «Конечно же, разговоры о проведении какого-либо референдума [в Южной Осетии] являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована (Россия признала Южную Осетию — прим. URA.RU). У этой оккупации есть не только политическая, но и правовая оценка», — заявил Залкалиани, передает ТАСС. По его словам, у референдума не будет юридической силы, потому что многие граждане Грузии уехали из Южной Осетии и не могут вернуться. Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения и придал территориям статус оккупированных регионов. Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о проведении с Россией консультации о референдуме о присоединении, пишет RT. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что Южная Осетия может проголосовать за вхождение в состав РФ в мае и или июне, передает «Национальная служба новостей». Он считает, что 99,9% жителей Южной Осетии одобрят это решение. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Грузия не одобряет обсуждение возможного референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. С таким заявлением выступил вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани. «Конечно же, разговоры о проведении какого-либо референдума [в Южной Осетии] являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована (Россия признала Южную Осетию — прим. URA.RU). У этой оккупации есть не только политическая, но и правовая оценка», — заявил Залкалиани, передает ТАСС. По его словам, у референдума не будет юридической силы, потому что многие граждане Грузии уехали из Южной Осетии и не могут вернуться. Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения и придал территориям статус оккупированных регионов. Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о проведении с Россией консультации о референдуме о присоединении, пишет RT. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что Южная Осетия может проголосовать за вхождение в состав РФ в мае и или июне, передает «Национальная служба новостей». Он считает, что 99,9% жителей Южной Осетии одобрят это решение.